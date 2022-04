Zelesnky diz que Rússia pretende invadir outros países europeus

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o conflito no país é uma espécie de ensaio para a Rússia invadir outras nações na Europa. Em vídeo transmitido nesta sexta, 22, Zelensky questiona quais serão os próximos passos do Kremlin.

“Somos os primeiros da fila. Quem serão os próximos?”, disse o mandatário ucraniano. A declaração foi dada no contexto do recrudescimento da guerra e o avanço da Rússia no sul e no leste do país. A ideia dos russos é juntar a região chamada Donbas, no leste da Ucrânia, à Crimeia, península ao sul do país anexada pela Rússia em 2014.

Após o fracasso das negociações de paz e o reposicionamento das tropas russas, o exército de Vladimir Putin voltou a atacar a cidade portuária de Mariupol. A localidade é uma das que mais sofreu ataques desde o início da guerra e neste momento seu território encontra-se em disputa pelas duas forças. No final da semana passada, o governo russo havia divulgado que tinha tomado a cidade, mas neste sábado tropas ucranianas ainda resistiam num último posto de controle.

O foco de resistência fica em uma usina metalúrgica de Azovstal que serve agora como bunker para 2.000 soldados ucranianos e 120 civis. Neste sábado, mesmo depois de Putin ter anunciado que tinha desistido de tomar a fábrica, as tropas russas retomaram os ataques na região, segundo a agência Reuters. Mariupol é considerada estratégica para os russos porque fica no caminho para a Crimeia.

Forças russas bombardearam o complexo industrial e estão tentando neste sábado invadir o local. “O inimigo está tentando estrangular a resistência final dos defensores de Mariupol”, disse o assessor presidencial da Ucrânia Oleksiy Arestovych.