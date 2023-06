Zelensky visita áreas inundadas por colapso de represa na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou a região inundada de Kherson, no sul do país, nesta quinta-feira, 8, para discutir as operações de emergência após a destruição de uma enorme represa ligada a uma usina hidrelétrica.

Moscou, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, e Kiev culparam um ao outro por um ataque à estação hidrelétrica de Kakhovka e da sua barragem na terça-feira 6, que desencadeou uma enchente do rio Dnipro.

“Muitos assuntos importantes foram discutidos. Situação operacional na região em decorrência do desastre, retirada da população das zonas de possível inundação, organização do suporte de vida para as áreas alagadas, as perspectivas de restauração do ecossistema da região e a situação militar operacional na área do desastre causado pelo homem”, Zelensky disse no aplicativo de mensagens Telegram.

Kherson é atravessada pelo rio Dnipro, e fica a cerca de 60 km a jusante da barragem de Kakhovka.

Em um comunicado separado, acompanhada de imagens de vídeo, o presidente disse que visitou um cruzamento de onde as pessoas estavam sendo resgatadas e retiradas do local.

O governador de Kherson disse nesta quinta-feira que 600 quilômetros quadrados da região estavam debaixo d’água – a maior parte no lado do rio ocupado pelos russos – e que quase 2 mil pessoas já haviam deixado as áreas afetadas.

“É importante calcular os danos e alocar fundos para compensar os moradores afetados pelo desastre e desenvolver um programa para compensar as perdas ou realocar empresas na região de Kherson”, disse Zelensky.