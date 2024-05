Zelensky viaja a Kharkiv, cidade ucraniana na mira dos russos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, viajou para a cidade de Kharkiv nesta quinta-feira, 16, onde reuniu-se com os principais comandantes do exército no local na tentativa de liderar a resistência à uma nova ofensiva da Rússia no nordeste.

A área tornou-se o novo alvo das forças de Moscou, que invadiram a região (também chamada Kharkiv, de onde a cidade homônima é capital) na última sexta-feira 10 e já conquistaram uma dúzia aldeias.

“Extremamente difícil”

Na noite de quarta-feira 15, os militares ucranianos relataram ter repelido quatro ataques terrestres na região de Kharkiv, onde as forças russas afirmam já ter capturado cerca de 80 quilômetros quadrados de território. O Ministério da Defesa da Rússia não relatou novos ganhos no último dia.

“A situação na região de Kharkiv está, no geral, sob controle”, escreveu Zelensky nas redes sociais nesta quinta-feira. Mas reconheceu que o desafio militar na área “continua extremamente difícil”, acrescentando: “Estamos reforçando as nossas unidades”.

O comunicado foi divulgado após o líder do país se reunir em Kharkiv com o general Oleksandr Syrsky, chefe das forças armadas da Ucrânia, e outros comandantes militares de alto escalão. Ele também visitou soldados feridos num hospital na cidade de Kharkiv.

Sobrecarga no campo de batalha

Analistas avaliam que a ameaça à Ucrânia agora é aguda, e não só em Kharkiv. Devido ao desvio de tropas para proteger a região no nordeste ucranianos, outras áreas mais a sul ficaram mais vulneráveis, algo que a Rússia procura usar para sua vantagem. Na terça-feira, o Royal United Services Institute de Londres divulgou uma avaliação que prevê um ataque russo no sul da linha de frente, que pode reverter os ganhos limitados de Kiev com sua contra-ofensiva no ano passado.

“Nossa atenção está constantemente focada na linha de frente, em todas as zonas de combate”, disse Zelensky na noite de quarta-feira. “Vemos claramente como as forças invasoras estão tentando distrair as nossos soldados e tornar o nosso trabalho de combate menos concentrado.”