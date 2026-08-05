Zelensky renova apelo por defesas aéreas após ataque russo matar quase 20 em Kiev

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Zelensky critica aliados pela demora em defesa aérea, ligando-a às 17 mortes em ataque russo a Kiev. Ele reforça que interceptores poderiam ter salvo vidas e pede mais sanções à produção de mísseis da Rússia. A Ucrânia reivindica mísseis Patriot, mas a licença prometida pelos EUA enfrenta impasses.

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, responsabilizou nesta quinta-feira, 5, a demora dos aliados ocidentais no envio de sistemas de defesa aérea pelo alto número de vítimas em um ataque russo contra Kiev durante a madrugada, que matou pelo menos 17 pessoas e feriu dezenas.

De acordo com dados preliminares da Força Aérea ucraniana, as defesas do país conseguiram derrubar 98 dos 115 drones lançados pela Rússia, mas não interceptaram nenhum dos mísseis balísticos disparados durante a ofensiva.

O bombardeio deixou ao menos 17 mortos e 24 feridos, entre eles um motorista de ambulância. Quatro vítimas estão em estado grave, informou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko. Equipes de resgate retiraram duas pessoas dos escombros de um armazém destruído próximo ao centro da capital, enquanto as buscas continuam devido à possibilidade de haver mais pessoas soterradas.

“Os interceptores de mísseis balísticos poderiam ter salvado a vida dos mortos hoje”, escreveu Zelensky nas redes sociais. “É muito importante que nossos parceiros entendam que atrasos no fornecimento ou falta de vontade de fornecer sistemas antibalísticos levam diretamente a vítimas e destruição tão horríveis. ”

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Ataques amplos

Segundo a administração militar da Ucrânia, sete locais foram atingidos pelo ataque que teve início depois da meia-noite desta quarta-feira. Zelensky afirmou que os principais alvos foram instalações pertencentes a empresas civis, incluindo uma cervejaria e depósitos de materiais de construção. O ataque também provocou incêndios em galpões e áreas de armazenamento, além de um vazamento de amônia que mobilizou equipes de emergência.

“Parceiros que ainda não estão prontos para desempenhar um papel mais ativo no fornecimento de interceptores podem ajudar implementando novas sanções. Uma parte significativa da produção de mísseis balísticos da Rússia ainda não está sob sanções”, completou Zelensky. “São necessários novos passos — do G7, da União Europeia e de todos que apoiam a proteção da vida. Obrigado àqueles que estão dispostos a ajudar dessa maneira. “

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O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os ataques tiveram como alvo centros logísticos e de abastecimento usados para fins militares em Kiev e nos arredores da capital. A Ucrânia, por sua vez, alega que a ofensiva atingiu predominantemente estruturas civis.

Mísseis Patriot

A Ucrânia solicita há meses o envio de mais mísseis do sistema de defesa aérea Patriot, fabricados pelos Estados Unidos, devido à intensificação dos ataques russos. No mês passado, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que pretendia conceder a Kiev uma licença para fabricar os mísseis Patriot, embora reconhecesse que a medida ainda dependeria de trâmites com a empresa responsável pelo sistema.

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Poucos dias depois, no entanto, o republicano voltou atrás e disse que ainda não decidiu se dará sinal verde para a produção local do armamento, alegando que Washington precisa agir com cautela ao compartilhar tecnologia militar sensível.