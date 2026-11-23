Ler Resumo





Em ofensiva longe da linha de frente, a Ucrânia afundou a corveta russa Merkury em uma base naval na Líbia com drones marítimos, revelou Volodymyr Zelensky. A ação expõe a extensão global do conflito e acende o alerta da ONU sobre impactos na estabilidade da região.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira, 23, que as forças do país afundaram um navio militar russo em um ataque com drones à base naval de Benghazi, no leste da Líbia, no domingo, 22. Segundo ele, a operação também atingiu o cargueiro MV Angara, utilizado por Moscou para transportar armas.

“Tudo aconteceu na costa da Líbia. Nossos combatentes lançaram sete drones marítimos de fabricação ucraniana. Apesar de todas as tentativas do inimigo de conter o ataque, a corveta russa Merkury foi afundada”, escreveu Zelensky nas redes sociais, acrescentando que um helicóptero de combate Ka-27 também foi destruído. Incorporada à Marinha russa em 2023, a embarcação integrava a Frota do Mar Negro, segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).

As autoridades líbias informaram que o navio de guerra fazia uma escala para reabastecimento antes de seguir para a Rússia. Dez pessoas, entre russos e líbios, sofreram ferimentos leves e receberam atendimento em Benghazi, segundo fontes médicas ouvidas pela Reuters.

O episódio ocorre em um país dividido entre administrações rivais. O oeste da Líbia é governado pelo Governo de Unidade Nacional, reconhecido internacionalmente e sediado em Trípoli, enquanto o leste está sob o controle do comandante Khalifa Haftar, cujas forças mantêm vínculos com a Rússia.

Continua após a publicidade

A missão das Nações Unidas na Líbia expressou preocupação e pediu uma “investigação imediata, independente e transparente”. “A Líbia não pode se dar ao luxo e não deve se tornar um campo de batalha para conflitos estrangeiros”, escreveu a missão, a UNSMIL, em sua conta no X (ex-Twitter).

Os ataques acontecem em um momento em que a Ucrânia intensifica os bombardeios contra a Rússia longe da linha de combate. No sábado, um drone atingiu um cargueiro russo no Mar Báltico, perto das águas da Finlândia. Segundo a Guarda de Fronteira do país nórdico, o ataque foi efetuado por Kiev.