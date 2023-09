Zelensky rebate críticas e garante: ‘As forças ucranianas estão avançando’

Depois de críticas sobre a contraofensiva de Verão (como foi batizada), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se manifestou nas redes sociais, neste sábado (02). “As forças ucranianas estão avançando. Apesar de tudo e não importa o que digam, estamos avançando e isso é o mais importante. Estamos em movimento”, disse Zelensky no X, antes chamado de Twitter.

A declaração veio um mês depois de ele ter afirmado que não se sentia pressionado por resultados e logo após o exército ter retomado uma parte da terra invadida pela Rússia. Em todas as entrevistas concedidas no mês passado, quando a contraofensiva oficial começou, o presidente foi enfático ao dizer que a Guerra da Ucrânia estava voltando para o território russo.

Mesmo assim para os analistas, os avanços ainda estão abaixo do esperado. A estratégia de Zelenksy é alvo de críticas. Algumas delas chegam a ser específicas ao apontar que o exército está pouco espalhado. No final do mês, a Ucrânia enviou mais tropas para o sudeste do país, um sinal de que tinha identificado potenciais fraquezas nas linhas defensivas russas.