Zelensky promete ‘libertar’ a Crimeia após explosão de base russa

Em seu discurso noturno da terça-feira 9, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não discutiu quem estava por trás dos ataques na Crimeia, mas prometeu “libertar” a região.

“Esta guerra russa contra a Ucrânia e contra toda a Europa livre começou com a Crimeia e deve terminar com a Crimeia com a sua libertação”, disse Zelensky.

“A Rússia transformou nossa península, que sempre foi e será um dos melhores lugares da Europa, em um dos lugares mais perigosos da Europa. Mas voltaremos à Crimeia ucraniana. Da região de Kharkiv a Kherson, de Donetsk a Enerhodar, de Stanytsia Luhanska a Yalta, de Berdyansk a Novofedorivka – essas são todas partes do nosso país, esta é a Ucrânia, que será totalmente livre”, completou.

Na tarde de terça-feira, uma base aérea russa na Crimeia foi danificada por várias grandes explosões, matando pelo menos uma pessoa. Não ficou claro se o ataque foi feito com mísseis de longo alcance ucranianos.

Vários vídeos mostraram explosões e nuvens de fumaça emergindo da base militar Saky, em Novofedorivka, a mais de 160 quilômetros da linha de frente. O Ministério da Defesa da Rússia disse à agência de notícias estatal RIA Novosti que “várias munições de aviação explodiram” em uma área de armazenamento e afirmou que estava tentando descobrir a causa do incidente.

Um conselheiro do presidente Zelensky, Mikhail Podolyak, disse que a Ucrânia não assume a responsabilidade pelas explosões, sugerindo que guerrilheiros podem estar envolvidos.

Anteriormente, contudo, ele pareceu sugerir que os ataques poderiam anunciar uma nova fase do conflito. Podolyak disse que o objetivo de longo prazo de Kiev era “a desmilitarização da Federação Russa”. Ele acrescentou: “O futuro da Crimeia é ser uma pérola do Mar Negro, um parque nacional com natureza única e um resort mundial. Não é uma base militar para terroristas. Este é apenas o começo.”

No mês passado, a Ucrânia mostrou que é capaz de atacar o território controlado pela Rússia cada vez mais longe, usando a artilharia de foguetes Himars, concedidos pelos Estados Unidos, que têm um alcance de cerca de 80 quilômetros.

No entanto, houve sugestões de que a base Saky foi atingida por uma operação de guerrilha. Margarita Simonyan, editora-chefe do jornal estatal Russia Today, pareceu indicar em um tuíte que as explosões foram causadas por sabotagem – embora ela tenha afirmado mais tarde que a explosão foi causada por “várias munições” detonadas no armazenamento.

A Crimeia está sob controle de Moscou desde 2014, quando o território foi anexado forçadamente pelo Kremlin.