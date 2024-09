Zelensky pressiona aliados por flexibilização do uso de armas contra Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu nesta sexta-feira, 6, que seus aliados nos Estados Unidos e Europa autorizem o uso de armas doadas para atacar o território russo, após Washington anunciar que forneceria mais US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhões) em assistência militar para Kiev.

O apelo foi feito durante uma reunião com aliados da Ucrânia na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, onde Zelensky destacou que essas armas poderiam pressionar a Rússia a encerrar a guerra que já dura mais de dois anos.

“Precisamos ter essa capacidade de longo alcance não apenas no território ocupado da Ucrânia, mas também no território russo, para que a Rússia fique motivada a buscar a paz”, disse ele. “Precisamos fazer com que as cidades russas e até mesmo os soldados russos pensem sobre a escolha que precisam fazer: ou paz, ou Putin.”

No mês passado, o presidente ucraniano já havia afirmado ser “essencial” que membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) permitissem o uso de armas estrangeiras contra o território russo.

Kiev só tem autorização dos aliados ocidentais para usar suas armas dentro do território ucraniano, por receio de envolvimento direto na guerra e de cruzar a “linha vermelha” imposta por Moscou, que considera ataques em solo russo como uma escalada perigosa no conflito. Na reunião, no entanto, Zelensky afirmou que as “tentativas da Rússia de traçar linhas vermelhas simplesmente não funcionam”.

Continua após a publicidade

“O número de sistemas de defesa aérea (prometidos) que ainda não foram entregues é significativo”, disse ele.

Assistência militar

Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de US$ 250 milhões em assistência militar para a Ucrânia, enquanto o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, destacou a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk como prova de que as forças de Kiev estão tomando a iniciativa no campo de batalha. “O exército agressor do Kremlin está agora na defensiva em seu próprio território”, disse ele.

“A malícia de Putin é profunda. Moscou está continuando sua ofensiva no leste da Ucrânia, especialmente em torno de Pokrovsk”, acrescentou Austin. “Putin está reposicionando suas tropas em Kursk. E o Kremlin continua a bombardear as cidades da Ucrânia e a atingir civis da Ucrânia.”

Outros aliados também afirmaram que enviarão novos armamentos ao país em guerra. A Alemanha prometeu mais 12 obuseiros autopropulsados, enquanto o Canadá deve fornecer 80.840 pequenos foguetes ar-superfície desarmados e 1.300 ogivas nos próximos meses.

A reunião na Alemanha ocorre após Kiev adquirir, ao longo do último mês, controle de cerca de 1.300 quilômetros quadrados de território russo, após lançar uma invasão surpresa à região de Kursk em 6 de agosto. Moscou, por sua vez, também tem avançado na linha de frente perto da cidade estratégica de Pokrovsk, no leste da Ucrânia.