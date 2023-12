Zelensky muda esquema de segurança e ganha atenção especial de Milei

Em sua primeira viagem à América do Sul desde que começaram os conflitos na Ucrânia, em fevereiro de 2022, o presidente Volodymyr Zelensky vem chamando a atenção em sua passagem pela Argentina. Antes de subir ao púlpito para discursar nas escadarias do Parlamento argentino, diante de uma multidão que se aglomerava na rua, o presidente recém-empossado, Javier Milei, fez questão de parar por alguns minutos para conversar com Zelensky, de quem também recebeu um abraço. Embora várias autoridades internacionais estivessem no acomodadas no mesmo local para prestigiar o primeiro pronunciamento de Milei, já ostentando a faixa presidencial, ele privilegiou o líder ucraniano. O teor da rápida conversa, no entanto, não foi revelado.

Além de contar com uma deferência especial do novo presidente argentino, Zelensky também mudou a rotina na Argentina durante a sua passagem pelo país. Para receber o líder da Ucrânia, ainda em guerra com a Rússia, foi montado um esquema de segurança nunca visto em uma posse presidencial na Argentina. Sabe-se, inclusive, que foi adotado um protocolo para derrubada de aviões que, por ventura, sobrevoarem o espaço aéreo argentino sem autorização.

Para garantir a segurança de Zelensky e de integrantes de mais de 120 delegações estrangeiras presentes na posse do novo mandatário da Casa Rosada, o esquema montado conta com 7 000 agentes, entre militares, forças federais e a polícia de Buenos Aires. A estrutura ainda conta com o apoio de veículos blindados, drones e helicópteros. Estações de metrô no entorno do Congresso e da Casa Rosada, sede da Presidência, foram fechadas e há desvios de ônibus.

Zelensky chegou à Argentina na madrugada deste domingo, 10. Dias depois de ser eleito, Milei conversou com o presidente ucraniano por telefone e se ofereceu para organizar uma cúpula entre a Ucrânia e países da América Latina.