Zelensky inicia viagem aos EUA na qual revelará ‘plano de vitória’ contra Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou no domingo, 22, uma fábrica de munições na Pensilvânia, nos Estados Unidos, dando início à viagem em que espera apresentar o “plano de vitória” para a guerra contra a Rússia, iniciada em fevereiro de 2022. Em declarações anteriores, o líder ucraniano afirmou que revelaria a estratégia ao presidente americano Joe Biden, a legisladores americanos e aos candidatos à corrida à Casa Branca: a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump.

“Este outono determinará o futuro desta guerra”, escreveu Zelensky no X, antigo Twitter, antes de chegar aos EUA. “Juntos com nossos parceiros, podemos fortalecer nossas posições conforme necessário para nossa vitória – uma vitória compartilhada para uma paz verdadeiramente justa”.

Na Pensilvânia, o líder ucraniano visitou a Fábrica de Munição do Exército para agradecer aos funcionários por forneceram artilharia às tropas ucranianas, de forma a aumentar a produção dos essenciais projéteis 155 mm. Zelensky seguirá viagem pelo território americano nos próximos dias.

Na quarta-feira, ele discursará na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, onde deve apresentar o esperado projeto para derrotar os soldados russos no campo de batalha. Ele também visitará Washington para um encontro com Harris, no qual avaliará “o que ela pensa sobre esse plano de vitória”, conforme disse a repórteres na última sexta-feira.

“Como eu disse a vocês, o plano inclui não apenas o que é necessário de Biden hoje. Mas também inclui o fato de que teremos uma situação diferente depois de novembro. Ou seja, haverá um novo presidente nos Estados Unidos. E precisamos conversar com cada um dos candidatos sobre sua percepção disso”, acrescentou.

Continua após a publicidade

+ Zelensky diz que ‘plano de vitória’ para fim de guerra na Ucrânia está ‘totalmente preparado’

O ‘plano de vitória’ de Zelensky

Na última quarta-feira, o presidente ucraniano anunciou que o plano estava “totalmente preparado”, já que “todos os pontos, todas as principais áreas de foco e todas as adições detalhadas necessárias do plano foram definidos”. Ele, no entanto, não deu detalhes sobre o conteúdo do documento, atendo-se a frisar que seriam elencadas as condições aceitáveis para Kiev.

Zelensky também destacou que não há propostas de “nenhum congelamento da guerra ou qualquer outra manipulação que simplesmente adiasse a agressão russa para outro estágio”. As demandas ucranianas teriam sido baseadas na proposta de paz apresentada por Zelensky ao G20, grupo das maiores economias do mundo, em 2022.

Na ocasião, ele estabeleceu dez pontos para o fim do confronto: segurança nuclear; comida segura; segurança energética; libertação de prisioneiros e deportados; implementação da Carta da ONU; retirada das tropas russas e cessação das hostilidades; justiça; ecocídio; e a proteção do meio ambiente, prevenção de escalada e confirmação do fim da guerra.