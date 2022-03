Zelensky faz apelo ao papa Francisco para ‘fim do sofrimento’ na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comentou em seu perfil no Twitter nesta terça-feira, 22, sobre a conversa que teve com o papa Francisco. Segundo ele, o pontífice se mostrou solidário ao povo ucraniano envolvido no conflito com a Rússia.

“Disse à Sua Santidade sobre a difícil situação humanitária e o bloqueio dos corredores de resgate pelas tropas russas”, escreveu Zelensky.

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022