Zelensky exige liberdade de prefeito; Rússia é acusada de sequestro

Segundo a televisão estatal ucraniana, o prefeito da cidade de Melitopol, Ivan Fedorov, foi sequestrado por tropas russas na última sexta-feira 11. O presidente Volodymyr Zelensky exigiu a soltura de Fedorov, afirmando se tratar de um crime contra a democracia em um vídeo publicado em seu Facebook, neste sábado, 12.

Gravações de câmeras de segurança mostram o prefeito sendo retirado do prédio do governo por homens armados. “Isso é um sinal da fraqueza dos invasores. Eles não encontraram nenhum apoio em nossa terra, embora contassem com isso. Porque há anos eles mentiam para si mesmos que as pessoas na Ucrânia supostamente esperavam a chegada da Rússia”, disse Zelensky.

A detenção de Fedorov representa o primeiro caso, desde o início da invasão russa da Ucrânia, em que um político é preso por forças apoiadas pela Rússia. De acordo com o promotor de Luhansk, o prefeito está sendo investigado pelo suposto financiamento de atividades terroristas. Além disso, existe a alegação de que ele faria parte da organização criminosa Right Sector.

A TV informou ainda que milhares de pessoas protestaram contra o suposto sequestro do político. Segundo um post do Parlamento ucraniano no Twitter, o prefeito teria sido sequestrado por dez soldados russos porque se recusou a colaborar. As autoridades ucranianas acusaram a Rússia de violar a lei internacional.