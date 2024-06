Zelensky equipara Ucrânia à II Guerra Mundial: ‘Fascismo’ voltou com Putin

Durante discurso à Assembleia Nacional da França nesta sexta-feira, 7, marcando as comemorações dos 80 anos do Dia D, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, traçou paralelos entre a II Guerra Mundial e o conflito do seu país contra a Rússia. Segundo ele, a Europa já não é mais um continente de paz após as forças russas invadirem a Ucrânia, e o “fascismo” voltou a dar as caras com o chefe do Kremlin, Vladimir Putin.

“Hitler cruzou linha vermelha após linha vermelha, Putin faz o mesmo”, disse ele, acrescentando que os ucranianos são os herdeiros do grupo dos Aliados da II Guerra, que lutou contra as Potências do Eixo (Itália, Alemanha e Japão).

O presidente da Ucrânia alertou ainda para o regresso do fascismo à Europa, 80 anos depois do Dia D, quando as forças aliadas desembarcaram na Normandia, na França, e lançaram as bases para a derrota da Alemanha nazista.

“Infelizmente, vivemos numa época em que a Europa já não é um continente de paz. E numa altura em que o nazismo está, infelizmente, regressando”, disse Zelensky. “Mais uma vez na Europa, as cidades estão sendo completamente destruídas e aldeias estão sendo incendiadas. Mais uma vez na Europa, aparecem campos de filtragem e deportação, e o ódio, que se tornou um novo culto russo.”

O chefe de Estado foi aplaudido de pé após o discurso na Assembleia Nacional, em que arriscou um francês ao agradecer Paris “por estar ao nosso lado para defender a vida”.

Novas armas

Com Zelensky na França, o presidente do país, Emmanuel Macron, disse que começará a fornecer caças Mirage 2000-5 à Ucrânia. O programa de entrega terá início após a assinatura de um acordo com o presidente ucraniano ainda nesta sexta-feira.

O caça Mirage 2000-5 é um jato multifuncional que está em serviço há cerca de 25 anos, com capacidades ar-ar e ar-solo. O avião de combate é exportado pela França para vários países e oferece qualidade semelhante ao jato F-16, de fabricação americana.

Macron disse ainda que propôs começar a treinar pilotos ucranianos a partir do segundo semestre do ano, um programa que terá duração de cerca de 6 meses. A França já está fornecendo formações básicas como parte do programa de fornecimento de jatos F-16.

O líder francês disse que espera construir uma coligação de países que possam fornecer seus próprios caças Mirage à Ucrânia. Tanto a Grécia como os Emirados Árabes Unidos possuem aviões do tipo em suas forças aéreas.

Putin escanteado

Zelensky está entre uma multidão de líderes e veteranos de países ocidentais que compareceram às comemorações do Dia D na França. Mas o presidente russo, Vladimir Putin, não foi convidado.

Em vez disso, Putin dará um discurso nesta sexta-feira na sessão plenária do Fórum Económico de São Petersburgo, onde discutirá o estado da economia russa após 27 meses de guerra na Ucrânia.

Conflito este que pode ter entrado numa nova fase, depois de países ocidentais – incluindo os Estados Unidos e outros membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) – terem dado permissão à Ucrânia para usar suas armas doadas para atacar alvos dentro do território russo.