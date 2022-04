Zelensky diz ter conversado com autoridades sobre ataques a Mariupol

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, afirmou na noite desta sexta-feira, 15, que se reuniu com autoridades de governo ucraniano para debater estratégias de atuação na cidade de Mariupol, que está sob ataque. O conflito com a Rússia entrou no 51º dia.

Sem dar detalhes sobre o encontro, o chefe de estado ucraniano disse que seu governo está fazendo tudo o que é possível para salvar a vida dos civis da cidade: “A restauração da vida normal das pessoas nessas áreas continua”, disse o presidente em vídeo publicado em suas redes sociais.

Zelensky reforçou ainda a importância dos embargos dos países aliados contra a Rússia, para que seja possível parar a guerra por meio das sanções contra os russos. Ele revelou ter viabilizado a volta dos trabalhos policiais e de retirada de civis de Mariupol.

O Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que a Rússia está usando armas de longo alcance para atacar Mariupol, uma das cidades mais atingidas desde o início da guerra. De acordo com autoridades da cidade ucraniana, corpos estão sendo exumados pelos soldados russos na cidade, que estariam proibindo o enterro dos mortos.

A região da capital Kiev também teve uma retomada de bombardeios. Segundo o Ministério de Defesa da Rússia, foram disparados mísseis de longo alcance e alta precisão a partir do mar e que atingiram uma instalação militar.