Zelensky diz que suspenderá negociações por paz em caso de referendo russo

Durante uma coletiva de imprensa neste sábado, 23, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que suspenderá as negociações de paz com o Kremlin caso a Rússia organize um referendo sobre a independência nas regiões ocupadas de Kherson e Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia.

“Se nosso povo for morto em Mariupol, se eles anunciarem um pseudo-referendo nas novas pseudo-repúblicas, a Ucrânia não participará de nenhum processo de negociação”, disse Zelenskiy, que declarou que avançar com a ideia de um referendo “não será útil para a resolução diplomática” do conflito.

Em um vídeo publicado na noite da quinta-feira, 21, Zelensky pediu para que moradores da região não forneçam nenhuma informação pessoal às forças russas. “Não é só para fazer um censo, não é para oferecer ajuda humanitária de qualquer tipo. É para falsificar um suposto referendo em sua terra”, alertou Zelensky.

Antes disso, em março, a Ucrânia já havia acusado a Rússia de estar planejando um referendo em Kherson como o feito na Crimeia, em 2014, dando a eles uma justificativa para selar a anexação da península ao território russo, que não é reconhecida por Kiev e diversos países ocidentais. “Esse é um passo errado. Indica que tudo o que veio antes, todos os encontros diplomáticos, foi ficção e teatro político, e com atores bem ruins”, declarou Zelensky durante a coletiva.

Questionado se ainda estaria disposto a se reunir pessoalmente com Putin, Zelenksy afirmou que não confia na Rússia, mas essa seria a única forma viável de uma negociação. “Tenho insistido desde o começo para ter uma negociação com o líder da Federação Russa porque acredito que qualquer encontro através de mediadores não vai ter o efeito desejado. Essa guerra pode ser terminada por quem a começou.”