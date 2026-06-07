Um depósito de combustível nuclear próximo da usina de Chernobyl, na Ucrânia, foi atingido por um ataque feito por drones russos, segundo informou na manhã deste domingo, 7, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A Rússia negou ser a responsável pela ofensiva, de acordo com informações da agência internacional de notícias Reuters

A Energoatom, estatal responsável pelas usinas nucleares do país, informou que não havia combustível armazenado no local no momento e que não há sinais de aumento da radiação no local. Houve um incêndio que já foi contido, e também não há feridos, acrescentou a companhia.

A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que foi alertada pela Ucrânia do incidente, e destacou que o ataque causou danos significativos em um edifício que fica “a metros de distância de onde há grandes quantidades de material radioativo”. A agência também informou que irá enviar uma equipe para inspecionar o local.

Nas redes sociais, Zelensky chamou o ataque de “vil”. “Uma instalação extremamente crítica e um ataque russo extremamente vil”, escreveu o presidente. “Até o momento, as leituras não indicam que haja radiação acima nos níveis normais. Mas certamente há um aumento na audácia da Rússia, que há muito tempo já passou dos limites.”