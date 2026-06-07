Zelensky diz que Rússia atacou depósito de material nuclear próximo à usina de Chernobyl
Ataque feito por drone destruiu parte de um prédio da zona de controle, mas não há sinais de vazamento de radiação
Um depósito de combustível nuclear próximo da usina de Chernobyl, na Ucrânia, foi atingido por um ataque feito por drones russos, segundo informou na manhã deste domingo, 7, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A Rússia negou ser a responsável pela ofensiva, de acordo com informações da agência internacional de notícias Reuters
A Energoatom, estatal responsável pelas usinas nucleares do país, informou que não havia combustível armazenado no local no momento e que não há sinais de aumento da radiação no local. Houve um incêndio que já foi contido, e também não há feridos, acrescentou a companhia.
A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que foi alertada pela Ucrânia do incidente, e destacou que o ataque causou danos significativos em um edifício que fica “a metros de distância de onde há grandes quantidades de material radioativo”. A agência também informou que irá enviar uma equipe para inspecionar o local.
Nas redes sociais, Zelensky chamou o ataque de “vil”. “Uma instalação extremamente crítica e um ataque russo extremamente vil”, escreveu o presidente. “Até o momento, as leituras não indicam que haja radiação acima nos níveis normais. Mas certamente há um aumento na audácia da Rússia, que há muito tempo já passou dos limites.”