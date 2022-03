Zelensky diz que 125 mil foram resgatados por corredores humanitários

Em um pronunciamento distribuído pelas agências de notícias ucranianas, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou neste domingo, 13, que aproximadamente 125 mil pessoas já foram evacuadas de áreas atingidas por ataques russos por meio dos corredores humanitários criados no país.

“O grande compromisso agora é Mariupol. Nosso esforço diplomático está focado na ajuda para chegar à cidade”, disse Zelensky. Com cerca de 500 mil habitantes, a cidade localizada no leste do país está há mais de 10 dias sitiada e cercada por militares russos.

“Soldados russos estão bloqueando inclusive o trabalho de padres da Igreja Ortodoxa que acompanham o carregamento com comida, água e medicamentos; a Ucrânia enviou 100 toneladas das coisas mais necessárias aos seus cidadãos”, completou Zelensky.

O presidente acrescentou ainda que todos os esforços diplomáticos estão sendo feitos para que este carregamento chegue ao seu destino. “Vamos ver se Moscou pode ouvir. Entendemos que agora é muito difícil para todos os ucranianos, para os 48 milhões de ucranianos, mas vamos vencer”.