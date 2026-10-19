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Zelensky denuncia EUA por falta de aviso antes de ataques russos; governo Trump nega

Chefe da diplomacia americana, Marco Rubio descarta haver 'pausa' na partilha de informações em meio a atritos com Ucrânia e aproximação de Putin

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 08h45
Donald Trump e Volodymyr Zelensky
Donald Trump e Volodymyr Zelensky vão se reunir em 28 de dezembro na Flórida (JIM WATSON/AFP)
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Zelensky denuncia EUA por falta de aviso antes de ataques russos; governo Trump nega Priorize VEJA no Google

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou nesta segunda-feira (19) que “novamente” seu país não recebeu “nenhum aviso” de seus aliados antes dos ataques com mísseis balísticos russos durante a madrugada.

“Houve um novo ataque de mísseis balísticos russos em várias ondas durante a noite e, novamente, não houve nenhum aviso prévio de nossos aliados”, afirmou o mandatário ucraniano no X (ex-Twitter).

Ele informou que os russos lançaram 16 mísseis balísticos contra a capital, Kiev, e a região que leva seu nome.

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Compartilhamento de informações

Na semana passada, o governo ucraniano afirmou que Washington não alertou sobre ataques similares e a população não teve tempo de procurar abrigo. Posteriormente, Zelensky afirmou que os Estados Unidos retomaram a troca de informações com a Ucrânia após uma interrupção no sistema de internet via satélite Starlink, controlado pela SpaceX do bilionário Elon Musk, usado para sua defesa contra a Rússia.

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O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, negou nesta segunda-feira qualquer interrupção na troca de informações de inteligência com a Ucrânia.

“Não houve nenhuma pausa”, declarou ele à imprensa durante uma visita a Samarkand, no Uzbequistão, parte de uma turnê pela Ásia Central para para reforçar os laços comerciais com uma região rica em recursos naturais. Ao mesmo tempo, ele instou Zelensky a “concentrar-se em acabar com a guerra”.

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Atritos com Trump

Os desentendimentos ocorreram após o presidente americano, Donald Trump, afirmar ter alcançado, no início de outubro, um acordo com a Rússia para garantir o aumento das exportações de diesel em troca da flexibilização das sanções econômicas, em um esforço para reduzir os preços do combustível antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, em novembro.

Após atritos com o líder ucraniano, Trump voltou a carga contra Zelensky no domingo. Em um post na Truth Social, sua rede social, o ocupante do Salão Oval escreveu que havia obtido “grandes avanços” nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, mas “Zelensky não se importa e, francamente, com todo o dinheiro que, como é bem sabido, a Europa está dando a ele… ele não quer que esta guerra acabe e provavelmente nunca quis”.

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O mandatário ucraniano reagiu nesta segunda-feira nas redes sociais: “A Ucrânia nunca quis esta guerra e acolheu literalmente TODA tentativa de nossos parceiros de pôr fim a esta guerra de maneira digna”.

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Guerra na Ucrânia
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