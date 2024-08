Zelensky demite comandante da Força Aérea em meio a investigação

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demitiu nesta sexta-feira, 30, comandante da Força Aérea do país, Mykola Oleshchuk, um dia após o exército ucraniano informar que um caça F-16, de fabricação americana, foi destruído no primeiro dia de uso, em um acidente no início desta semana. Há “indícios” de que fogo amigo vindo de mísseis Patriot pode ter provocado o incidente, sem aparente correlação com as forças russas, disse uma autoridade ao jornal americano The New York Times.

“Decidi substituir o comandante da Força Aérea. Sou eternamente grato a todos os nossos pilotos militares”, anunciou o líder ucraniano.

Não houve explicação clara sobre a mudança no posto, mas Zelensky citou que o nível de comando deveria ser fortalecido. Uma investigação foi aberta em parceria com os Estados Unidos para descobrir as causas do acidente com o F-16. Falha mecânica ou erro do piloto também estariam entre as hipóteses para a queda, disse um oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos à agência de notícias Reuters.

Segundo o exército, a aeronave despencou do céu quando se aproximava de um alvo da Rússia. O piloto do avião, Oleksiy Mes, que participou de treinamentos acelerados para conduzir os caças, morreu no episódio. Um relatório recente do think-tank americano Center for Strategic and International Studies apontou que “serão anos até que a Força Aérea Ucraniana tenha experiência suficiente para executar missões de combate de forma eficaz”

Epopeia dos F-16

O presidente anunciou a chegada de novos F-16, no início do mês, para fortalecer a Força Aérea da Ucrânia, que procura substituir antigos modelos de aviões de guerra da era soviética, como os MiG-29 e Su-27. Na terça-feira, 27, ele afirmou que os caças “um grande sucesso” e foram utilizados para destruir “alguns mísseis e drones” russos. Por segurança, ele disse que não revelaria o número de jatos empregados no campo de batalha e agradeceu aos “parceiros” da Ucrânia.

Os jatos foram entregues pela Dinamarca, Holanda e Estados Unidos depois de reclamações constantes de Kiev, que cobrava os países a cumprirem com suas promessas. Até junho deste ano, os ucranianos haviam recebido apenas 10 dos 79 caças que, juntos, foram prometidos pela Bélgica, Dinamarca, Noruega e Países Baixos. Apesar da chegada da remessa, Zelensky renovou os apelos para que continuem a apoiar suas tropas. “Ainda assim, não é suficiente, não temos muitos (F-16) e ainda precisamos de treinar pilotos”, concluiu.