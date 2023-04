Zelensky condena supostas decapitações de soldados ucranianos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condenou nesta quarta-feira, 12, as supostas decapitações de soldados ucranianos, após a circulação de dois vídeos nas redes sociais na semana passada. Segundo ele, os soldados russos responsáveis pelo ato violento seriam “bestas”.

Os vídeos parecem mostrar dois eventos separados – um deles pode ter sido filmado muito recentemente, enquanto o outro, pela quantidade de folhagem vista no chão, parece ter sido filmado durante o verão passado, entre junho e agosto no hemisfério norte.

O primeiro vídeo, postado em um canal de rede social pró-Rússia em 8 de abril, foi supostamente filmado por mercenários russos do Grupo Wagner e parece mostrar os cadáveres decapitados de dois soldados ucranianos caídos no chão, ao lado de um veículo militar destruído.

No vídeo, pode-se ouvir uma voz, atrás da câmera, o som aparentemente distorcido para ocultar a identidade do locutor: “(O veículo blindado) foi destruído por uma mina”, disse ele, falando em russo.

Aparentemente referindo-se aos corpos no chão, a voz, rindo, continuou: “Eles os mataram. Alguém se aproximou deles. Eles foram até eles e cortaram suas cabeças”. Os soldados mortos também parecem ter tido as mãos cortadas.

Comentários no vídeo afirmaram que ele foi filmado perto de Bakhmut, no leste da Ucrânia, palco dos combates mais ferozes da guerra por muitos meses, e onde combatentes do Grupo Wagner estão fortemente envolvidos.

O segundo vídeo, que foi postado no Twitter e está bastante desfocado, parece ter sido filmado durante o verão, por causa da quantidade de plantas no solo. Aparentemente, a filmagem mostra um soldado russo usando uma faca para cortar a cabeça de um soldado ucraniano. Uma voz no início do vídeo sugere que a vítima ainda estava viva quando o ataque começou.

Zelensky prometeu que aqueles por trás das supostas atrocidades seriam responsabilizados. “Há algo que ninguém no mundo pode ignorar: a facilidade com que essas feras matam”, disse ele em uma mensagem de vídeo.

“Não vamos esquecer de nada. Nem vamos perdoar os assassinos. Haverá responsabilidade legal por tudo. A derrota do terror é necessária”, disse ele.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta quarta-feira que o vídeo era “terrível”, mas “antes de tudo, precisamos verificar a autenticidade” da filmagem.

“Claro, essas fotos são terríveis. Então pode ser uma razão para verificar se isso é verdade ou não, se isso aconteceu e, em caso afirmativo, onde e de que lado [do ucraniano ou do russo]”, afirmou em coletiva.

Na segunda-feira 10, o think tank americano Instituto para o Estudo das Guerras disse que o Grupo Wagner estava “supostamente continuando a cometer crimes de guerra, decapitando militares ucranianos em Bakhmut”. O centro de pesquisas referia-se a uma foto compartilhada em redes sociais pró-Rússia, que mostra uma cabeça decepada em uma estaca, que parece pertencer a um soldado ucraniano.

O Instituto para o Estudo das Guerras relatou incidentes semelhantes em Popasna, na região de Luhansk, onde mercenários do Grupo Wagner também operavam no início da guerra.

Alguns comentários nas redes pró-Rússia sugeriram que as forças ucranianas foram responsáveis pelas decapitações, com objetivo de ocultar a identificação dos soldados russos mortos. O chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, fez acusação semelhante em janeiro, depois que seus combatentes aparentemente encontraram corpos com mãos e cabeças decepadas perto de Bakhmut.

Dariia Zarivna, assessora do chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, disse nesta quarta-feira que os vídeos fazem parte de uma operação psicológica “voltada para a intimidação”.

“Isso desumaniza completamente e demonstra a essência de um país terrorista”, disse ela sobre os vídeos.

“Mas é importante entender o propósito. Esta é uma PSYOP [operação psicológica] destinada à intimidação. O público-alvo não é apenas a Ucrânia, mas também as sociedades ocidentais”, argumentou, acrescentando: “Mas não funciona conosco. Os russos têm medo disso, mas não nós”.