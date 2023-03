Zelensky concede título de herói a prisioneiro de guerra morto por russos

O presidente Volodymyr Zelensky concedeu o título de Herói da Ucrânia a um soldado ucraniano que teve a execução filmada por tropas russas. O clipe de 12 segundos mostra a morte do prisioneiro de guerra e circulou pelo aplicativo de mensagens Telegram.

O soldado foi identificado como Oleksandr Igorevich Matsievskyi e fazia parte dos serviços de segurança da Ucrânia. Zelensky afirmou que Matsievskyi é um símbolo de resistência do povo ucraniano.

“Hoje conferi o título de Herói da Ucrânia a Oleksandr Matsievskyi, um soldado”, disse o presidente. “Um homem que todos os ucranianos conhecerão. Um homem que será lembrado para sempre. Por sua bravura, por sua confiança na Ucrânia e por sua ‘Glória à Ucrânia!’”.

+ O soldado que encarou a morte e desafiou os executores: “Glória à Ucrânia”

No vídeo que circulou nas redes sociais, Matsievskyi aparece de pé em uma trincheira rasa fumando um cigarro. O soldado usava um uniforme ucraniano e grita “Glória à Ucrânia” antes de ser executado por integrantes de uma tropa russa com armas automáticas.

O vídeo levou as autoridades ucranianas a abrirem uma investigação sobre a identidade do homem. À princípio, militares afirmaram que seu nome era Tymofiy Shadura, integrante da 30ª Brigada Mecanizada Separada, mas alertaram que uma confirmação final não poderia ser feita até que o corpo fosse recuperado do território atualmente controlado pela Rússia.

Shadura teria desaparecido dia 3 de fevereiro perto de Bakhmut, durante uma guerra de trincheiras que durou sete meses. Entretanto, a mídia ucraniana afirmou que o soldado era na verdade Matsievskyi, enviado para Bakhmut em novembro.

“Recebemos a conclusão de um exame fotográfico forense, que confirmou que o soldado no vídeo é Oleksandr Matsievskyi”, escreveu o Serviço de Segurança da Ucrânia no Twitter no último domingo, 12. “Este é o resultado de uma série de ações investigativas, que incluíram a comunicação com parentes e familiares do falecido, bem como o processamento de fotos e materiais de vídeo. Este homem é um verdadeiro herói que, mesmo enfrentando a morte, demonstrou ao mundo inteiro o que é o caráter ucraniano e a indomabilidade”.