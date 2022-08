Zelensky: Ataque a estação de trem deixa pelo menos 15 mortos na Ucrânia

Pelo menos 15 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em um ataque a uma estação de trem no oblast de Dnipropetrovsk, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante declarações ao Conselho de Segurança das Nações Unidas nesta quarta-feira, 24.

O ataque ocorreu na estação ferroviária de Chaplyne e pelo menos 50 pessoas ficaram feridas. Zelensky disse que espera que o número de feridos aumente.

A Ucrânia comemora seu Dia da Independência nesta quarta – exatamente seis meses após a invasão do país pela Rússia e 31 anos desde que a Ucrânia declarou independência da União Soviética.

Yuriy Sak, conselheiro do ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, que a Rússia realizou “ataques com mísseis em território ucraniano” durante as comemorações, e que a Ucrânia “recebe avisos sobre a possibilidade de ataques maciços de mísseis” no Dia da Independência há quase uma semana.

“O agressor provou as expectativas que tínhamos e está conduzindo hoje ataques com mísseis em todo o território ucraniano”, disse Sak à emissora americana CNN. Sak acrescentou que a Ucrânia estava preparada para ataques porque vivia em uma “atmosfera de terror de mísseis há seis meses”.

“Em Kiev já tivemos oito sirenes de ataque aéreo. Em outras grandes cidades da Ucrânia, mesmo aquelas que estão longe do campo de batalha, houve explosões, houve ataques com mísseis”, disse Sak.

Uma partida de futebol da Liga Ucraniana (UPL) em Lviv foi interrompida quatro vezes nesta quarta-feira como resultado de várias sirenes de ataque aéreo em Lviv.

Na terça-feira, Zelensky avisou que Moscou pode tentar “algo particularmente feio” no Dia da Independência. Muitos dos eventos foram canceladas e os Estados Unidos pediram aos americanos na Ucrânia que deixassem o país imediatamente.

Continua após a publicidade