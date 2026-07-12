🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Zelensky anuncia saída de primeira-ministra como parte de ampla reforma governamental

Yulia Svyrydenko estava há quase um ano no cargo

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 18h09 | Atualizado em 12 jul 2026, 18h10
Mulher de cabelos castanhos e óculos, vestindo blazer cinza e blusa preta, olhando para a direita com expressão séria, em fundo azul
Yulia Svyrydenko, agora ex-primeira-ministra da Ucrânia. (Dmytro Larin/Global Images/Getty Images)
Continua após publicidade
Zelensky anuncia saída de primeira-ministra como parte de ampla reforma governamental Priorizar nos meus resultados Google

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou neste domingo, 12, a renúncia da primeira-ministra Yulia Svyrydenko como parte de uma ampla reforma governamental. Ela estava há quase um ano no cargo. No X, antigo Twitter, Zelensky afirmou que as mudanças atingirão o Gabinete dos Ministros, o principal órgão executivo do país, que é comandado pelo novo premiê — que ainda não teve o nome divulgado. Ele agradeceu Svyrydenko pelo serviço prestado, mas apontou para uma necessidade de “renovação”.

“Sou grato a Yulia por seu trabalho claro, estável e eficaz como Primeira-Ministra, por anos de trabalho efetivo na equipe da Ucrânia, e propus que ela liderasse uma nova direção importante nas relações com um parceiro-chave”, escreveu Zelensky. “Espero que, juntamente com os parlamentares, realizemos as substituições adequadas no governo da Ucrânia. Haverá também mudanças na composição dos chefes das agências de segurança pública.”

Em publicação separada, Svyrydenko que discutiu com Zelensky “os desafios que o nosso país enfrenta, as mudanças necessárias para fortalecer o trabalho do Governo e as nossas relações com os parceiros internacionais”. Ela agradeceu ao presidente pela “confiança” e disse ter “orgulho de ter tido a honra de liderar o Governo durante um dos períodos mais difíceis da história moderna da Ucrânia”. A agora ex-premiê também salientou que está à disposição para “servir o Estado ucraniano” em outra frente.

+ Kremlin rebate Trump e nega que ataques ucranianos possam encerrar guerra mais rápido

Siga
Continua após a publicidade

“Sou grata a toda equipe do Governo por servir o país em meio a desafios extraordinários. Juntos, visitámos todas as partes do nosso notável país, com especial atenção às regiões da linha da frente. Tomámos decisões extremamente difíceis sob intensa pressão, suportámos o inverno mais rigoroso e nunca permitimos que o inimigo parasse o coração do nosso Estado – a sua economia”, afirmou ela.

“O Presidente e eu também discutimos os nossos próximos passos. Permaneço pronto para servir o Estado ucraniano e cumprir todas as tarefas destinadas a fortalecer a posição da Ucrânia, a defender os nossos interesses nacionais e a aproximar uma paz justa”, acrescentou.

Continua após a publicidade

As mudanças ainda precisam ser aprovadas pelo Parlamento, que costuma dar sinal verde a Zelensky desde o início da guerra contra a Rússia, em fevereiro de 2022. Nas últimas semanas, a Ucrânia tem sido incendiada por ataques aéreos russos. No início deste mês, Moscou lançou o maior ataque com drones e mísseis contra a capital ucraniana, Kiev, desde o início da invasão, deixando 30 mortos e mais de 90 feridos, segundo serviços de resgate ucranianos.

Enquanto isso, a Ucrânia intensificou sua ofensiva para atingir as rotas de abastecimento russas na Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Depois de ampliar os ataques ao corredor terrestre que liga a Rússia à península, Kiev passou a atacar também as rotas marítimas no Mar de Azov. Também bombardeou instalações ligadas ao setor de petróleo no sul da Rússia na madrugada da última sexta-feira, 10, provocando incêndios em uma refinaria e em depósitos de combustível.

Publicidade
TAGS:
Governo
Guerra na Ucrânia
Rússia
Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).