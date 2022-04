Zelensky anuncia “mecanismo especial de justiça” para punir russos

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky publicou um vídeo neste domingo, 3, sobre os corpos de civis encontrados em cidades na região da capital Kiev e anunciou a criação do que chamou de “mecanismo especial de justiça” para punir integrantes das tropas russas que invadiram o país. Segundo Zelensky, eles serão incluídos em um “livro especial de torturadores”.

Como em discursos anteriores, o presidente ucraniano se dirigiu às mães dos militares da Rússia e descreveu a situação nas quais as vítimas da cidade de Bucha e arredores foram encontradas, como pessoas mortas enquanto andavam de bicicleta e outras que foram baleadas com as mãos amarradas nas costas. Neste domingo, o Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou que, dois dias após a retirada das tropas russas, 410 corpos já foram encontrados na região. As autoridades acreditam que outras vítimas fatais ainda serão localizadas.

“Eu aprovei a decisão de criar um mecanismo especial de justiça na Ucrânia para investigação e análise judicial de cada crime dos ocupantes do nosso território. A essência desse mecanismo é o trabalho conjunto de especialistas nacionais e internacionais: investigadores, promotores e juízes. Todos os culpados por cada um desses crimes serão incluídos em um livro especial de torturadores, que serão encontrados e punidos”, afirmou o presidente.

O Ministério da Defesa da Rússia negou as acusações e afirmou que tropas ucranianas com artilharia de grande calibre realizou bombardeios na região sul da cidade, inclusive em áreas residenciais. Em nota publicada no Facebook, declarou que, durante a permanência das tropas, “nenhum morador sofreu qualquer ação violenta”.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Por causa das imagens divulgadas pela Ucrânia, o Conselho Europeu da União Europeia anunciou, também neste domingo, que planeja mais sanções econômicas contra a Rússia. Diante do massacre, a ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, pediu que União Europeia inicie conversas sobre acabar com importação de gás russo — responsável por abastecer 40% do continente.

Neste sábado, 2, o Alto Comissariado para Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou um relatório informando que 1.325 civis foram mortos desde o início do ataque, no dia 24 de fevereiro.