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Zelensky afirma que Rússia prepara envio de mais 30 mil soldados norte-coreanos para a guerra

Líder alerta que cooperação entre Moscou e Pyongyang fortalece o arsenal norte-coreano e amplia riscos para a Ásia

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 16h05 | Atualizado em 25 jul 2026, 16h15
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem viajado pelo continente europeu nos últimos dias para discutir alterações com seus aliados
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (Antonio Masiello/Getty Images)
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Zelensky afirma que Rússia prepara envio de mais 30 mil soldados norte-coreanos para a guerra Priorizar nos meus resultados Google

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado, 25, que a Rússia está se preparando para receber 30 mil militares da Coreia do Norte para reforçar sua ofensiva contra as forças ucranianas. Segundo ele, os preparativos estariam em andamento desde junho na região russa de Voronezh, em um novo passo da parceria militar entre Moscou e Pyongyang, iniciada após a assinatura de um acordo de defesa mútua entre os dois países.

De acordo com Zelensky, além do envio de tropas, a Coreia do Norte também estaria prestes a fornecer novos lançadores de mísseis balísticos à Rússia. “Esta é uma ameaça não apenas para a Ucrânia. A Rússia está ajudando a Coreia do Norte a aprender a fazer guerra, aprimorar suas armas e adquirir experiência real de combate”, disse. “Tudo isso representa uma ameaça para todos os países da Ásia que estão ao alcance dos mísseis norte-coreanos”, completou o ucraniano.

A aproximação entre Rússia e Coreia do Norte já havia se intensificado em 2024, quando cerca de 14 mil soldados norte-coreanos foram enviados à região russa de Kursk para apoiar as tropas de Moscou após uma incursão ucraniana. Diante da possibilidade de um novo reforço militar, Zelensky afirmou que a Ucrânia responderá às ações conjuntas dos dois países, sem detalhar quais medidas poderão ser adotadas.

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