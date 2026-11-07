Zelensky acusa Rússia de usar míssil da Coreia do Norte em bombardeio à Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado, 7, que a Rússia lançou mísseis norte-coreanos contra a Ucrânia durante a noite, atingindo uma de suas principais instalações de energia, em um momento em que o país, assolado pela guerra, se prepara para o inverno.

“Avaliações técnicas estão em andamento nos locais atingidos por mísseis balísticos. Segundo as constatações preliminares, em uma das principais instalações de energia que foi danificada, os russos utilizaram mísseis KN-23 fabricados e fornecidos pela Coreia do Norte“, disse Zelensky nas redes sociais.

(Com AFP)