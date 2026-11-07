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Zelensky acusa Rússia de usar míssil da Coreia do Norte em bombardeio à Ucrânia

Presidente ucraniano disse que as principais instalações de energia do país foram atingidas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 11h09
Dois homens, um de camisa listrada e luvas laranja apontando, e outro de uniforme cinza e preto, observam os escombros de um prédio destruído, com pedaços de concreto e madeira espalhados pelo chão
Ucrânia: escola de educação infantil foi destruída por bombardeio russo (Foto por SERHII OKUNEV/AFP)
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Zelensky acusa Rússia de usar míssil da Coreia do Norte em bombardeio à Ucrânia Priorize VEJA no Google

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado, 7, que a Rússia lançou mísseis norte-coreanos contra a Ucrânia durante a noite, atingindo uma de suas principais instalações de energia, em um momento em que o país, assolado pela guerra, se prepara para o inverno.

“Avaliações técnicas estão em andamento nos locais atingidos por mísseis balísticos. Segundo as constatações preliminares, em uma das principais instalações de energia que foi danificada, os russos utilizaram mísseis KN-23 fabricados e fornecidos pela Coreia do Norte“, disse Zelensky nas redes sociais.

(Com AFP)

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Volodymyr Zelensky
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