Zelensky acusa Rússia de usar fome como arma de guerra na Ucrânia

Em discurso a parlamentares irlandeses, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta quarta-feira (6) que a Rússia está destruindo empresas agrícolas e bloqueando rotas marítimas de modo a usar a fome como arma de guerra.

“Esta noite, mísseis russos atingiram o território de nosso Estado novamente. E mais uma vez o foco foi na infraestrutura civil usual”, disse. De acordo com o líder ucraniano, já se tornou marca registrada do Exército russo destruir locais de armazenamento de combustível, centros de distribuição de alimentos e máquinas agrícolas.

Zelensky acusou ainda o Kremlin de bloquear todos os portos marítimos da Ucrânia, que já estavam abastecidos com produtos agrícolas para exportação.

“Eles também consideram a fome como sua arma. Como uma ferramenta de dominação. Sem nossas exportações, não é apenas uma escassez, mas uma ameaça de fome para mais de uma dezena de países da África e da Ásia. Porque não haverá volumes físicos suficientes de produtos e os preços aumentarão significativamente”, completou.

1/6 O presidente Volodymyr Zelensky caminha na cidade de Bucha - (Ronaldo Schemidt/AFP) 2/6 O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conversando com os moradores locais enquanto eles recebem ajuda humanitária - (Presidência da Ucrânia/EFE) 3/6 O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tira uma selfie com um homem ferido deitado em uma cama durante uma visita a um hospital militar após combates na região de Kiev - (Presidência da Ucrânia/AFP) 4/6 Membros do Parlamento italiano aplaudem o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky - (Roberto Monaldo/EFE) 5/6 Zelensky durante fala em uma coletiva de imprensa, em Kiev - (Sergei Supinsky/AFP) 6/6 O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky - (Presidência da Ucrânia/AFP)

Segundo ele, “um país que faz isso não merece estar no círculo dos países civilizados” e uma eventual crise de fome irá causar “no mínimo uma turbulência política”, podendo chegar a surtos de violência em regiões instáveis e um novo fluxo em massa de refugiados.

Mais cedo, o presidente ucraniano já havia acusado a Rússia de crimes de guerra e “genocídio” na cidade de Bucha, ao norte de Kiev, onde centenas de corpos foram encontrados, no último domingo, 3, muitos deles com sinais de torturas e de execuções sumárias. As vítimas estariam trajando roupas civis e muitas estavam com as mãos atadas.

Desde o início do conflito, em 24 de fevereiro, o governo ucraniano acusa a Rússia de atacar infraestrutura civil como hospitais, escolas e prédios residenciais, principalmente na cidade portuária de Mariupol, um dos maiores focos de ataque devido à sua posição estratégica.

O Kremlin nega veementemente as acusações e culpa os Estados Unidos e o Ocidente de realizarem uma campanha de difamação contra o país.