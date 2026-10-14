Zelensky acusa Putin de desprezar pedido de trégua de Trump após novos ataques

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A Ucrânia acusa a Rússia de violar deliberadamente a “trégua energética” anunciada por Donald Trump, após uma nova onda de bombardeios mortais que atingiram infraestruturas elétricas críticas. Zelensky denunciou ataques seletivos, resultando em mortes e deixando 600 mil sem energia, e criticou a falta de aviso ocidental.

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A Ucrânia acusou nesta quarta-feira, 14, a Rússia de violar deliberadamente a trégua energética anunciada por Donald Trump no último final de semana e de desperdiçar uma oportunidade para reduzir os ataques, após uma nova onda de bombardeios mortais em todo o país, que também atingiram instalações elétricas críticas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou nas redes sociais “uma operação de ataques seletivos com mísseis balísticos russos dirigida especificamente contra as infraestruturas energéticas, as mesmas infraestruturas cobertas pelo cessar-fogo anunciado pelo presidente dos Estados Unidos”.

“A operação foi completamente deliberada e eloquente por sua envergadura: nunca antes a Rússia havia demonstrado um desprezo tão ostensivo pelos Estados Unidos”, criticou.

Trégua energética

A denúncia veio depois de Trump anunciar, no domingo, uma “trégua energética”, ao afirmar que Rússia e Ucrânia haviam concordado em interromper os ataques contra centrais de energia elétrica e refinarias de petróleo. O presidente americano criticou diversas vezes o homólogo ucraniano pelos ataques contra refinarias russas, o que, segundo ele, contribui para o aumento mundial dos preços dos combustíveis. No sábado, sugeriu que a Ucrânia deve ter um “novo presidente”.

Na segunda-feira 12, a Ucrânia afirmou que “responderia” caso a Rússia não respeitasse a trégua energética durante o inverno, enquanto Moscou se recusa a confirmar o suposto fim dos ataques.

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O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta quarta-feira que atacou, durante a noite, usinas termelétricas em Kiev e em suas imediações, assim como na região de Kharkiv, “utilizadas para o interesse do complexo militar-industrial” das Forças Armadas ucranianas.

Segundo um balanço atualizado das autoridades da Ucrânia, ao menos quatro pessoas morreram em Kiev e outras 25 ficaram feridas, enquanto 600 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Outros dois civis morreram na região de Dnipropetrovsk (centro-leste) e um terceiro na região de Zaporizhzhia (sul).

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‘Sem aviso prévio’

Um míssil russo atingiu na noite de terça-feira uma usina elétrica em Kiev, sem que a Ucrânia recebesse um alerta antecipado de seus aliados ocidentais sobre o ataque, informou Zelensky.

O país depende dos serviços de inteligência militar ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, para detectar os ataques da Rússia e apontar contra os alvos russos.

“Ataque russo com míssil balístico contra Kiev. Mais uma vez, nenhum aviso prévio por parte dos nossos aliados. O principal alvo era uma infraestrutura energética, especificamente a usina termelétrica número 4. Infelizmente, ela foi atingida”, declarou Zelensky no Facebook. Ele acrescentou que a usina é uma “instalação energética fundamental de Kiev”.

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Um funcionário de alto escalão do governo ucraniano disse à agência de notícias AFP que os Estados Unidos estão ajudando a Rússia na guerra e responsabilizou Washington por não alertar Kiev sobre ataques e por reduzir a velocidade do serviço de internet via satélite Starlink, usado em particular para comunicações no campo de batalha.

Ataques à Rússia

Paralelamente, a Rússia anunciou nesta quarta-feira que derrubou, durante a noite, 902 drones ucranianos, 180 deles neutralizados perto de Moscou.

Os ataques perturbaram gravemente o funcionamento dos aeroportos da capital russa. Segundo as autoridades, o terminal de Vnukovo interrompeu as operações por mais de oito horas.

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A invasão russa em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, provoca um número crescente de vítimas civis devido ao aumento dos ataques nos últimos meses.