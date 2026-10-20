Zelensky acusa governo Trump de atrasar envio de mísseis à Ucrânia

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O presidente ucraniano Zelensky acusa os EUA de atrasar a entrega de mísseis essenciais e de diminuir a velocidade de sistemas de satélites cruciais para a defesa do país, intensificando as tensões com Washington. As denúncias surgem antes de um encontro com enviados de Donald Trump, em meio a acenos do ex-presidente a Putin.

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou o governo dos Estados Unidos de atrasar intencionalmente a entrega de mísseis interceptadores, que seu país precisa para a proteção dos ataques russos, pouco antes de um encontro, nesta terça-feira, 20, em Oslo com um dos enviados especiais de Donald Trump.

A denúncia acirra ainda mais as tensões entre Kiev e Washington. Na véspera, o mandatário ucraniano já havia afirmado que seu país não recebeu um alerta antecipado de seus aliados sobre os últimos ataques russos com mísseis contra usinas de energia na capital, voltando a sugerir que o compartilhamento de informações e dados, crucial tanto para a defesa quanto ataques da Ucrânia ao longo da guerra, teria sido interrompido propositalmente.

O líder ucraniano declarou a senadores americanos que “o Pentágono está atrasando a entrega de mísseis já pagos” por países europeus para a Ucrânia. Segundo ele, os mísseis estão prontos e que “já poderiam estar na Ucrânia, mas infelizmente ainda não há aprovação”. Zelensky acrescentou que o lote “está aguardando a assinatura de (Pete) Hegseth”, o secretário de Defesa dos Estados Unidos.

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Além disso, ele declarou que soldados ucranianos estão sendo prejudicados porque os sistemas dos satélites americanos usados no campo de batalha estão funcionando com uma velocidade menor, o que atrapalha a coordenação de ataques de drones contra as forças russas. O presidente ucraniano afirmou que já abordou o assunto com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, pedindo que o sistema de satélite Starshield, que pertence à empresa SpaceX, de Elon Musk, “seja restaurado” e defendendo que os interceptadores de mísseis balísticos “são necessários para proteger vidas”.

Na segunda-feira 19, o governo dos Estados Unidos negou ter modificado a entrega de informações de inteligência à Ucrânia e ter reduzido a velocidade das redes de satélites.

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Os acenos de Trump a Putin

Na semana passada, a Ucrânia acusou os Estados Unidos de reduzirem deliberadamente a velocidade do sistema de satélites de Musk, depois que o presidente Donald Trump criticou os bombardeios ucranianos contra refinarias russas.

Na ocasião, ele havia solicitado um “cessar-fogo energético” — sob protesto de Kiev e que a Rússia prontamente ignorou — e fechado um acordo com o país de Vladimir Putin para comprar diesel russo em troca de alívio nas sanções, de olho em tentar reduzir o preço dos combustíveis em casa antes das eleições de meio de mandato, em novembro.

Para a Ucrânia, o Starshield é essencial para suas comunicações no campo de batalha, os ataques de médio alcance em território ocupado pela Rússia e seus drones interceptadores. Na semana passada, as autoridades ucranianas afirmaram que não conseguiram alertar civis sobre ataques iminentes com mísseis e drones.

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Por sua vez, Trump disse na segunda-feira que aceitaria uma proposta de Putin para uma reunião trilateral que envolveria ainda o líder chinês, Xi Jinping, com intuito de discutir um acordo sobre a guerra na Ucrânia. A cúpula aconteceria às margens do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), nos dias 18 e 19 de novembro, na cidade de Shenzhen, na China.

Reunião tensa

Zelensky, como tem sido ao longo do processo diplomático, ficaria de fora. Nesta terça, porém, ele tem um encontro marcado com o enviado americano Steve Witkoff, que viajará a Oslo para uma agenda com os líderes da Noruega e da Finlândia. A reunião também terá a participação, de modo remoto, do genro de Trump e interlocutor habitual com a Ucrânia, Jared Kushner.

“O objetivo é recolocar os esforços diplomáticos nos trilhos, de maneira mais construtiva”, disse o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store.

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Segundo o portal americano Axios, Witkoff viajará posteriormente à Rússia para se encontrar com Putin.