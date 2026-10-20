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Zelensky acusa governo Trump de atrasar envio de mísseis à Ucrânia

Presidente ucraniano diz que Pentágono retém interceptadores já pagos e volta a denunciar entraves em satélites americanos, enquanto EUA acenam à Rússia

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 08h28 | Atualizado em 20 out 2026, 11h21
US President Donald Trump and Ukraine's President Volodymyr Zelensky meet in the Oval Office of the White House in Washington, DC, February 28, 2025. Zelensky and Trump openly clashed in the White House on February 28 at a meeting where they were due to sign a deal on sharing Ukraine's mineral riches and discuss a peace deal with Russia. "You're not acting at all thankful. It's not a nice thing," Trump said. "Its going to be very hard to do business like this," he added. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (esq.), faz visita à Casa Branca para reunião com o homólogo americano, Donald Trump. 28/02/2024 - (Saul Loeb/AFP)
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Zelensky acusa governo Trump de atrasar envio de mísseis à Ucrânia Priorize VEJA no Google

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou o governo dos Estados Unidos de atrasar intencionalmente a entrega de mísseis interceptadores, que seu país precisa para a proteção dos ataques russos, pouco antes de um encontro, nesta terça-feira, 20, em Oslo com um dos enviados especiais de Donald Trump.

A denúncia acirra ainda mais as tensões entre Kiev e Washington. Na véspera, o mandatário ucraniano já havia afirmado que seu país não recebeu um alerta antecipado de seus aliados sobre os últimos ataques russos com mísseis contra usinas de energia na capital, voltando a sugerir que o compartilhamento de informações e dados, crucial tanto para a defesa quanto ataques da Ucrânia ao longo da guerra, teria sido interrompido propositalmente.

O líder ucraniano declarou a senadores americanos que “o Pentágono está atrasando a entrega de mísseis já pagos” por países europeus para a Ucrânia. Segundo ele, os mísseis estão prontos e que “já poderiam estar na Ucrânia, mas infelizmente ainda não há aprovação”. Zelensky acrescentou que o lote “está aguardando a assinatura de (Pete) Hegseth”, o secretário de Defesa dos Estados Unidos.

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Além disso, ele declarou que soldados ucranianos estão sendo prejudicados porque os sistemas dos satélites americanos usados no campo de batalha estão funcionando com uma velocidade menor, o que atrapalha a coordenação de ataques de drones contra as forças russas. O presidente ucraniano afirmou que já abordou o assunto com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, pedindo que o sistema de satélite Starshield, que pertence à empresa SpaceX, de Elon Musk, “seja restaurado” e defendendo que os interceptadores de mísseis balísticos “são necessários para proteger vidas”.

Na segunda-feira 19, o governo dos Estados Unidos negou ter modificado a entrega de informações de inteligência à Ucrânia e ter reduzido a velocidade das redes de satélites.

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Os acenos de Trump a Putin

Na semana passada, a Ucrânia acusou os Estados Unidos de reduzirem deliberadamente a velocidade do sistema de satélites de Musk, depois que o presidente Donald Trump criticou os bombardeios ucranianos contra refinarias russas.

Na ocasião, ele havia solicitado um “cessar-fogo energético” — sob protesto de Kiev e que a Rússia prontamente ignorou — e fechado um acordo com o país de Vladimir Putin para comprar diesel russo em troca de alívio nas sanções, de olho em tentar reduzir o preço dos combustíveis em casa antes das eleições de meio de mandato, em novembro.

Para a Ucrânia, o Starshield é essencial para suas comunicações no campo de batalha, os ataques de médio alcance em território ocupado pela Rússia e seus drones interceptadores. Na semana passada, as autoridades ucranianas afirmaram que não conseguiram alertar civis sobre ataques iminentes com mísseis e drones.

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Por sua vez, Trump disse na segunda-feira que aceitaria uma proposta de Putin para uma reunião trilateral que envolveria ainda o líder chinês, Xi Jinping, com intuito de discutir um acordo sobre a guerra na Ucrânia. A cúpula aconteceria às margens do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), nos dias 18 e 19 de novembro, na cidade de Shenzhen, na China.

Reunião tensa

Zelensky, como tem sido ao longo do processo diplomático, ficaria de fora. Nesta terça, porém, ele tem um encontro marcado com o enviado americano Steve Witkoff, que viajará a Oslo para uma agenda com os líderes da Noruega e da Finlândia. A reunião também terá a participação, de modo remoto, do genro de Trump e interlocutor habitual com a Ucrânia, Jared Kushner.

“O objetivo é recolocar os esforços diplomáticos nos trilhos, de maneira mais construtiva”, disse o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store.

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Segundo o portal americano Axios, Witkoff viajará posteriormente à Rússia para se encontrar com Putin.

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