Xi Jinping parabeniza Lula pela reeleição e defende ‘relação mais proeminente’ com Brasil

Também na terça-feira, o vice-presidente chinês, Han Zheng, enviou uma mensagem de felicitações a Geraldo Alckmin por sua reeleição como vice-presidente do Brasil.

As declarações ocorrem um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a votação no Brasil “pareceu mais uma eleição fraudada”. Em seguida, o republicano disse que “gosta do Lula” e que se dá bem com o presidente brasileiro.

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Questionado por repórteres sobre sua avaliação do pleito, Trump disse que achou “terrível”, mas não respondeu à pergunta sobre se “faria algo” a respeito.

“Eu não tomei partido, mas pareceu mais uma eleição fraudada”, declarou o republicano, sem apresentar nenhuma prova. “Para mim, pareceu muito ruim.”