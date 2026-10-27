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Xi Jinping parabeniza Lula pela reeleição e defende ‘relação mais proeminente’ com Brasil

Presidente chinês afirmou que líder brasileiro 'tem dado importantes contribuições' para o desenvolvimento do laço entre os dois países

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 14h51
UNIÃO - Lula com o presidente chinês Xi Jinping: o agro aproxima os dois países
Lula com o presidente chinês Xi Jinping. (Tingshu Wang/Getty Images)
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Xi Jinping parabeniza Lula pela reeleição e defende ‘relação mais proeminente’ com Brasil Priorize VEJA no Google

O presidente da China, Xi Jinping, parabenizou nesta terça-feira, 27, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição e defendeu uma “relação mais proeminente” com o Brasil. Em uma virada histórica, após ficar em segundo lugar no primeiro turno, o petista obteve 51,8% dos votos contra 48,2% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, Xi enviou uma mensagem a Lula na qual destaca que o líder brasileiro “tem dado importantes contribuições para o desenvolvimento das relações China-Brasil”.

“Nos últimos anos, o presidente Lula e eu mantivemos estreita comunicação por diversos meios, liderando conjuntamente a construção de uma comunidade China-Brasil com um futuro compartilhado para um mundo mais justo e um planeta mais sustentável, rumo a novos progressos”, disse o presidente chinês. “A natureza global, estratégica e de longo prazo da relação bilateral tornou-se mais proeminente, servindo como modelo de unidade e cooperação entre os países do Sul Global”.

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No comunicado, Xi afirmou ainda que está pronto para trabalhar com o presidente Lula para elevar a um novo patamar a construção da comunidade China-Brasil com futuro compartilhado, “aprimorando continuamente o bem-estar dos dois povos.

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Também na terça-feira, o vice-presidente chinês, Han Zheng, enviou uma mensagem de felicitações a Geraldo Alckmin por sua reeleição como vice-presidente do Brasil.

As declarações ocorrem um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a votação no Brasil “pareceu mais uma eleição fraudada”. Em seguida, o republicano disse que “gosta do Lula” e que se dá bem com o presidente brasileiro.

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Questionado por repórteres sobre sua avaliação do pleito, Trump disse que achou “terrível”, mas não respondeu à pergunta sobre se “faria algo” a respeito.

“Eu não tomei partido, mas pareceu mais uma eleição fraudada”, declarou o republicano, sem apresentar nenhuma prova. “Para mim, pareceu muito ruim.”

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China
Eleições
Luiz Inácio Lula da Silva
XI Jinping
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