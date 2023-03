Xi Jinping indica Li Qiang como o próximo primeiro-ministro da China

Considerado um importante aliado de Xi Jinping, presidente da China, Li Qiang foi indicado como o próximo primeiro-ministro da China neste sábado, 11. A indicação feita pelo líder da China foi feita após o anúncio de uma grande reorganização nas posições de liderança do país, depois que funcionários do alto escalão se aposentaram. A aprovação está sujeita ao Congresso Nacional do Povo da China, que deve ocorrer na próxima semana. Se aprovado, ele substituirá Li Keqiang, que está a frente do cargo desde 2013.

Li Qiang é considerado um administrador competente e é respeitado por impulsionar o crescimento econômico em Shanghai, durante seu mandato como secretário do partido. A expectativa é de que o político continue as medidas de Xi Jinping, focando na promoção do crescimento econômico, enquanto mantém um controle estrito sobre o dissidente político.