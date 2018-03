Xi Jinping é reeleito por unanimidade como presidente da China

A Assembleia Nacional Popular da China aprovou por unanimidade neste sábado a reeleição do presidente Xi Jinping para um mandato de mais cinco anos (2018-2023). O político de 64 anos foi beneficiado por uma reforma constitucional aprovada em 11 de março que permitiu sua continuidade no poder. Xi recebeu 2.970 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.

Ele também foi reeleito de forma unânime como presidente da Comissão Militar Central, o principal órgão do Exército chinês. Dessa forma, segue ocupando os três cargos mais poderosos na China: presidente, chefe das Forças Armadas e secretário-geral do Partido Comunista.

No mesmo plenário, Wang Qishan, de 69 anos, foi eleito como novo vice-presidente da China em substituição de Li Yuanchao.

As reeleições foram recebidas com intensos aplausos na cerimônia solene realizada no plenário do Grande Salão do Povo, em Pequim. Depois de confirmado o novo mandato, Xi fez o juramento do cargo com a mão sobre a Constituição chinesa. “Desempenharei honestamente meus trabalhos, aceitarei a supervisão do povo e trabalharei duramente para construir um moderno país socialista”, discursou.