Xi Jinping diz que reunificação de China e Taiwan é inevitável

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O presidente chinês, Xi Jinping, reafirmou a “inevitabilidade” da reunificação de Taiwan à China, chamando-a de “missão histórica inabalável”. Apesar de propor “reunificação pacífica” e “um país, dois sistemas”, Taiwan rejeitou a proposta, temendo submissão. A tensão aumenta com a intensificação da presença militar chinesa.

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O presidente chinês, Xi Jinping, voltou a afirmar nesta quinta-feira, 12, que a reunificação de Taiwan à China é inevitável, argumentando que “o curso da história não pode ser interrompido”. A ilha autônoma e democrática, que Pequim considera uma província rebelde, prontamente rejeitou sua declaração.

Xi tem aumentado o tom de suas falas em relação a Taipé, embora não tenha mencionado uma tomada à força do território, e nesta quinta pontuou que a resolução da questão de Taiwan é uma “missão histórica inabalável” do Partido Comunista Chinês.

“O curso da história não pode ser interrompido”, disse ele em discurso no Grande Salão do Povo, em Pequim. “A reunificação completa da pátria deve ser concretizada, e ela certamente será concretizada.”

Ele acrescentou que seu governo mantém o compromisso com a “reunificação pacífica e a política de ‘um país, dois sistemas'”, declarando-se disposto a dialogar com Taiwan, desde que respeitado o “princípio de uma só China” — ou seja, que ambos fazem parte do mesmo país. Também exortou que os chineses (incluindo os que vivem na ilha autônoma) devem unir forças para se opor às correntes “separatistas” que defendem a independência da ilha.

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Rejeição

O Conselho de Assuntos do Continente, órgão do governo taiwanês, respondeu que aceitar o modelo de “um país, dois sistemas” na prática, significaria submeter-se ao domínio autoritário do Partido Comunista.

“Quanto aos termos usados ​​sobre a reunificação com Taiwan, não há grande diferença em relação ao que foi dito no passado”, declarou a jornalistas Liang Wen-chieh, porta-voz do conselho.

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As declarações de Xi foram feitas durante um discurso que marcou o 160º aniversário de nascimento do herói revolucionário Sun Yat-sen, que liderou a revolta de 1911 — movimento que pôs fim a séculos de domínio imperial e deu origem à República da China.

Embora Xi não tenha mencionado o uso da força — algo a que a China jamais renunciou para obter controle de Taiwan —, suas forças armadas operam diariamente ao redor da ilha e estão expandindo seu alcance ainda mais pelo Pacífico. Nesta quinta, o Ministério da Defesa taiwanês informou ter detectado 29 aeronaves militares chinesas, incluindo caças J-16 e drones, realizando uma “patrulha conjunta de prontidão de combate” ao redor de Taiwan, em coordenação com navios de guerra chineses.