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Presidente Xi Jinping estreitou laços com México e Peru, em encontros com Claudia Sheinbaum e Keiko Fujimori. Com Sheinbaum, debateu parcerias e desafios comerciais, em meio às negociações com os EUA. Com Fujimori, reforçou investimentos como o megaporto de Chancay, evidenciando a crescente disputa de influência entre China e EUA na América Latina.

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O presidente chinês Xi Jinping recebeu a mandatária mexicana Claudia Sheinbaum nesta terça-feira, 17, na residência oficial Qilin, em Shenzhen, capital tecnológica da China, que sediará a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) esta semana. Ele aproveitou a maratona de reuniões, que também inclui a presidente peruana, Keiko Fujomori, para aprofundar a influência chinesa na América Latina.

Segundo um comunicado oficial emitido pelo Ministério de Relações Exteriores chinês, Xi Jinping descreveu a China e o México como “bons amigos de ambos os lados do Pacífico”. Durante a reunião, ele defendeu o estreitamento dos laços entre os dois países e afirmou que os considera líderes do Sul Global. Segundo Xi, ambos encontram-se em “fases decisivas de seu desenvolvimento e revitalização”. “A China sempre encarou suas relações com o México sob uma perspectiva de longo prazo e está disposta a trabalhar com o lado mexicano para promover o desenvolvimento de alta qualidade das relações bilaterais”, afirmou.

Sheinbaum, por sua vez, disse que o encontro entre os dois representa uma nova era na relação entre China e México. A presidente também ressaltou que gostaria de expandir a parceria com o governo chinês em áreas como ciência, tecnologia, agricultura, indústria, inteligência artificial e gestão de recursos hídricos, além de saúde, educação, cultura e turismo.

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“É assim que queremos: uma relação construída sobre laços profundos e princípios compartilhados, como a cooperação para o desenvolvimento e a prosperidade mútua”, afirmou Sheinbaum. A líder mexicana também pediu a Xi Jinping um panda para o Zoológico de Chapultepec, na Cidade do México, como parte das comemorações do 55º aniversário das relações bilaterais, que serão celebradas no próximo ano.

O encontro entre Xi e Sheinbaum em Shenzhen coincide com um período conturbado nas relações comerciais entre o México e a China. Segundo dados do Banco do México, nos primeiros nove meses de 2026, o país registrou um déficit comercial recorde de US$ 94,878 bilhões (quase US$ 95 bilhões) em suas trocas com a China. Desde janeiro, o México impôs sobretaxas de até 50% sobre certos produtos de países com os quais não possui acordo de livre comércio, incluindo a China.

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Antes de viajar para o país asiático, Sheinbaum afirmou que seu encontro com Xi não deveria “ser um problema” nem prejudicar as negociações comerciais com Washington. A reunião bilateral acontece em meio às negociações entre o México e os Estados Unidos sobre o futuro do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Sheinbaum ainda tem uma reunião “muito, muito breve” agendada com o presidente americano Donald Trump amanhã, durante o jantar entre os líderes, segundo o que a presidente afirmou em uma breve conversa com a imprensa.

Encontro com Keiko Fujimori

Xi Jinping também tem encontro marcado com a presidente do Peru, Keiko Fujimori. A reunião ocorre em meio à pressão dos Estados Unidos para conter a influência de Pequim na América Latina, especialmente no Peru, que tem o gigante asiático como seu principal parceiro comercial.

“Aguardo com expectativa o nosso encontro em Shenzhen”, escreveu Xi a Fujimori em carta enviada no dia 2 de novembro. A mensagem surge num momento em que Pequim busca aumentar seus investimentos em mineração, energia e infraestrutura no país sul-americano.

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A resposta da presidente, divulgada pelo governo chinês no mesmo dia, manteve o tom amigável. Visando ter uma relação mais estreita com o país asiático, algo que desagrada ao presidente Donald Trump, Fujimori reforçou que ambos os países criaram fortes laços de amizade e respeito mútuo e expressou sua disposição de continuar fortalecendo o diálogo político e a cooperação com a China.

O Peru tornou-se um dos principais campos de batalha na disputa entre a China e os Estados Unidos pelo controle de setores estratégicos na América Latina. A ofensiva de Washington responde a uma prioridade geopolítica estabelecida na Estratégia de Segurança Nacional que Trump apresentou no final de 2025, que visa “restaurar a hegemonia americana no Hemisfério Ocidental”.

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No centro da disputa entre as duas superpotências está o megaporto de Chancay, localizado ao norte de Lima, o maior investimento da China na América do Sul. O terminal, que encurta a viagem marítima para a Ásia, é controlado pela estatal chinesa Cosco Shipping, que aportou 1,3 bilhão de dólares no projeto. O porto é também motivo de crescente preocupação para Trump em relação ao controle chinês de infraestrutura crítica em uma região que Washington historicamente considera seu quintal.