O presidente da China, Xi Jinping, e o líder russo, Vladimir Putin, reuniram-se nesta quarta-feira, 18, em Shenzhen, no sul chinês, às vésperas de uma cúpula trilateral histórica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro, realizado à margem da reunião de líderes do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), durou mais de duas horas e serviu para reafirmar a aproximação política e militar entre Pequim e Moscou antes das conversas com Washington, previstas para quinta-feira, 19.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, Xi defendeu o aprofundamento da cooperação entre os dois países e pediu que os mecanismos de intercâmbio entre governos, Forças Armadas e partidos políticos sejam utilizados para colocar em prática os acordos firmados pelos chefes de Estado. A reunião também abordou temas como energia, finanças e política externa, incluindo a guerra na Ucrânia e a situação na Coreia do Norte, segundo fontes do governo russo.

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A expectativa em torno da reunião com Trump alimenta preocupações sobre o risco de decisões a respeito da Ucrânia serem tomadas sem a participação de Kiev ou dos países europeus. Também há receio de que as três potências tentem estabelecer novas esferas de influência no cenário internacional. Washington indicou inicialmente que o conflito não deveria ocupar espaço central na agenda, mas o presidente americano afirmou que o assunto será discutido.

Pequim, por sua vez, informou que os líderes devem realizar uma troca de opiniões sobre a preservação da paz mundial e a estrutura estratégica das relações entre as grandes potências. A guerra no Irã e o desarmamento nuclear também estão entre os assuntos previstos, segundo o governo americano. O tema ganhou relevância após o fim, em fevereiro, de um tratado bilateral entre Estados Unidos e Rússia que estabelecia limites para os arsenais nucleares dos dois países. A China, que mantém um arsenal menor, mas em expansão, tem defendido que Washington e Moscou reduzam suas reservas de armas atômicas.

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Putin defende diálogo

A reunião ocorre em um momento de aproximação entre China e Rússia, enquanto Moscou enfrenta o isolamento imposto por países ocidentais desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Antes de conversar com Xi, Putin participou de um encontro com empresários durante a APEC e classificou a futura cúpula com os presidentes chinês e americano como “muito útil”.

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“Em um momento em que os riscos político-militares aumentam, o que é desesperadamente necessário é unidade em vez de divisão (…) e diálogo em vez de ultimatos”, declarou o líder russo.

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Putin também afirmou que as avaliações e sanções impostas pelo Ocidente em resposta à guerra não conseguiram interromper o crescimento econômico da Rússia nem prejudicar de maneira decisiva as economias concorrentes. A declaração, porém, foi seguida por um recado do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que, diante do mesmo público, afirmou que as medidas contra Moscou serão intensificadas caso a guerra continue.

Xi, por sua vez, aproveitou o encontro com empresários para defender uma cooperação internacional mais ampla em áreas como inteligência artificial e comércio. Ao abrir o evento, o presidente chinês prometeu aprofundar reformas, reduzir tarifas e ampliar o acesso ao mercado do país.

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Trump chega à China

Trump desembarcou em Shenzhen nesta quarta-feira, depois de uma passagem pelas Filipinas, onde participou de uma reunião com os líderes do Quad, aliança de segurança formada por Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia, que busca contrabalançar a influência chinesa na região. Antes disso, o republicano esteve na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).



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O presidente americano também mencionou a possibilidade de conversar com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, durante sua visita à China. Segundo Trump, Kim teria interesse em participar do encontro. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, não confirmou a possibilidade, mas afirmou que o diálogo seria o caminho para resolver eventuais divergências com Pyongyang.

À margem da APEC, Trump também deve se reunir com a presidente do México, Claudia Sheinbaum. A mandatária anunciou que pretende discutir com o americano os próximos passos das negociações sobre o Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC), acordo comercial que reúne os três países.