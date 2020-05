Wuhan registra primeiro caso de Covid-19 em mais de um mês

A China elevou neste domingo, 10, o nível de risco epidemiológico em Wuhan, depois de descobrir um novo caso da Covid-19, o primeiro em mais de um mês na cidade que foi o berço da pandemia no final de 2019.

O caso foi confirmado pela Comissão Nacional de Saúde e é o primeiro reportado na cidade desde 3 de abril. A grande metrópole do centro do país foi particularmente afetada pelo vírus e permaneceu mais de dois meses em confinamento estrito.

O infectado é um homem de 89 anos que mora no distrito de Dongxihu, ao noroeste de Wuhan, segundo as autoridades locais. Com isso, o nível de risco epidemiológico neste bairro foi elevado de “pequeno” para “médio”.

Wuhan era considerada uma zona de risco “pequeno” desde o fim da quarentena em 8 de abril e as atividades começaram a ser retomadas progressivamente.

Os estudantes do último ano do ensino médio retornaram às aulas na última quarta-feira – todos de máscaras e respeitando as medidas de saúde estritas – após quatro meses de férias forçadas devido ao vírus.

Além do caso em Wuhan, a China registrou neste domingo 13 novos contágios da Covid-19 em seu território. É a primeira vez desde 1º de maio que o país anuncia um aumento de dois dígitos do número de contaminações em 24 horas.

A maioria dos novos casos aconteceu na região nordeste do país, onde a cidade de Shulan foi colocada em quarentena.

No sábado, a China admitiu que a Covid-19 revelou “lacunas” em seus sistemas de saúde e prevenção de doenças infecciosas, no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, critica a maneira como Pequim administrou a crise.

Coreia do Sul

A prefeitura de Seul, na Coreia do Sul, considerada um modelo na gestão da crise, se viu forçada no sábado a fechar todos os bares e clubes ante um novo e evidente aumento dos casos da Covid-19.

