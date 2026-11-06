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Winchester 1873: estado de Idaho aprova rifle famoso em filmes de faroeste como arma oficial

Consulta pública nas eleições de meio de mandato deu seis opções de armamento aos cidadãos; escolhido era o favorito de Buffalo Bill

Por Sophia Paiva 6 nov 2026, 13h06
Quatro rifles antigos de madeira e metal, com coronhas marrons e mecanismos de alavanca, expostos em um suporte de madeira claro contra uma parede bege, com pequenas placas de identificação pretas ao lado.
Rifle modelo Winchester foi escolhido como arma oficial de Idaho, nos EUA. -  (Bryan Hughes/Flickr)
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Os moradores de Idaho, nos Estados Unidos, elegeram o rifle Winchester Model 1873 como a arma representativa do estado, deixando para trás outros cinco modelos que também disputavam a escolha. A consulta popular, realizada em conjunto com as eleições legislativas da última terça-feira 3, integrou as celebrações do aniversário de 250 anos da independência americana.

O Winchester Model 1873 ganhou destaque no longa-metragem de 1955 The Gun that Won the West (“A Arma que Conquistou o Oeste”). Buffalo Bill, personagem famoso do Velho Oeste americano, chegou a apelidar o modelo de “The Boss” (“O Chefe”), segundo a publicação especializada Field & Stream.

O armamento conquistou aproximadamente 31% dos votos contabilizados até as primeiras horas de quarta-feira 4. Já o Winchester Model 1894 apareceu na segunda posição, com cerca de 25% da preferência dos eleitores, conforme informações da agência de notícias Associated Press.

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‘Milícias de cidadãos’

O texto que propôs a votação ressaltou a relação histórica dos Estados Unidos com as armas de fogo, mencionando as “milícias de cidadãos”, que se armaram “com rifles longos durante a Guerra de Independência para garantir a liberdade”.

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“Em Idaho, exploradores como Meriwether Lewis e William Clark, entre 1805 e 1806, dependiam de rifles para sobreviver enquanto atravessavam as regiões selvagens do estado, caçavam animais e se protegiam de perigos”, destacou a proposta.

Apesar da decisão dos eleitores, o resultado não tem caráter obrigatório. Os parlamentares de Idaho ainda deverão avaliar um projeto de lei para reconhecer oficialmente a arma escolhida durante o período legislativo de 2027.

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Símbolo oficial

De acordo com o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos, o rifle se tornou bastante conhecido por ser visto como uma arma destinada ao público em geral. Ao todo, 720.610 exemplares foram fabricados entre 1873 e 1916, ano em que sua produção chegou ao fim. O equipamento foi criado na cidade de New Haven, em Connecticut.

Ao longo dos últimos 15 anos, outros 11 estados americanos definiram modelos de armas como símbolos oficiais. Utah e Arizona foram os primeiros a tomar essa iniciativa, em 2011 — o primeiro optou pela pistola Browning M1911, projetada por John Browning, nascido no próprio estado; o segundo selecionou o revólver Colt Single Action Army, popularmente chamado de “Peacemaker”.

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Além das duas versões da Winchester, a votação em Idaho também incluiu o revólver Peacemaker, o rifle Remington Model 700 de ação por ferrolho, a pistola Colt M1911 e o rifle M1 Garand.

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