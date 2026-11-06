Winchester 1873: estado de Idaho aprova rifle famoso em filmes de faroeste como arma oficial

Ler Resumo





Moradores de Idaho, nos EUA, elegeram o rifle Winchester Model 1873 como arma representativa do estado em uma votação popular que integrou as celebrações do aniversário de 250 anos da independência americana. Conhecido do cinema e apelidado de “The Boss”, o modelo superou outros concorrentes, mas a decisão ainda depende de aprovação legislativa em 2027.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os moradores de Idaho, nos Estados Unidos, elegeram o rifle Winchester Model 1873 como a arma representativa do estado, deixando para trás outros cinco modelos que também disputavam a escolha. A consulta popular, realizada em conjunto com as eleições legislativas da última terça-feira 3, integrou as celebrações do aniversário de 250 anos da independência americana.

O Winchester Model 1873 ganhou destaque no longa-metragem de 1955 The Gun that Won the West (“A Arma que Conquistou o Oeste”). Buffalo Bill, personagem famoso do Velho Oeste americano, chegou a apelidar o modelo de “The Boss” (“O Chefe”), segundo a publicação especializada Field & Stream.

O armamento conquistou aproximadamente 31% dos votos contabilizados até as primeiras horas de quarta-feira 4. Já o Winchester Model 1894 apareceu na segunda posição, com cerca de 25% da preferência dos eleitores, conforme informações da agência de notícias Associated Press.

‘Milícias de cidadãos’

O texto que propôs a votação ressaltou a relação histórica dos Estados Unidos com as armas de fogo, mencionando as “milícias de cidadãos”, que se armaram “com rifles longos durante a Guerra de Independência para garantir a liberdade”.

Continua após a publicidade

“Em Idaho, exploradores como Meriwether Lewis e William Clark, entre 1805 e 1806, dependiam de rifles para sobreviver enquanto atravessavam as regiões selvagens do estado, caçavam animais e se protegiam de perigos”, destacou a proposta.

Apesar da decisão dos eleitores, o resultado não tem caráter obrigatório. Os parlamentares de Idaho ainda deverão avaliar um projeto de lei para reconhecer oficialmente a arma escolhida durante o período legislativo de 2027.

Continua após a publicidade

Símbolo oficial

De acordo com o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos, o rifle se tornou bastante conhecido por ser visto como uma arma destinada ao público em geral. Ao todo, 720.610 exemplares foram fabricados entre 1873 e 1916, ano em que sua produção chegou ao fim. O equipamento foi criado na cidade de New Haven, em Connecticut.

Ao longo dos últimos 15 anos, outros 11 estados americanos definiram modelos de armas como símbolos oficiais. Utah e Arizona foram os primeiros a tomar essa iniciativa, em 2011 — o primeiro optou pela pistola Browning M1911, projetada por John Browning, nascido no próprio estado; o segundo selecionou o revólver Colt Single Action Army, popularmente chamado de “Peacemaker”.

Continua após a publicidade

Além das duas versões da Winchester, a votação em Idaho também incluiu o revólver Peacemaker, o rifle Remington Model 700 de ação por ferrolho, a pistola Colt M1911 e o rifle M1 Garand.