William e Harry inauguram estátua da princesa Diana em Londres

Os príncipes William e Harry inauguraram uma estátua da princesa Diana no Palácio de Kensington, em Londres, nesta quinta-feira, 1º. O evento, que ocorreu na presença dos irmãos de Lady Di e de forma restrita por causa da pandemia de Covid-19, ocorre no dia em que a princesa completaria 60 anos. Além da estátua, foram plantadas mais de quatro mil flores no jardim como parte do trabalho do escultor Ian Rank-Broadley e do designer em arquitetura Pip Morrison. A mãe dos príncipes morreu aos 36 anos, em um acidente de carro, em Paris, no dia 31 de agosto de 1997.

A estátua de Diana mostra a princesa com duas crianças e está no Sunken Garden, o local favorito dela no palácio. Segundo nota oficial, a ideia é reforçar a imagem da mãe de William e Harry e sua postura positiva para ajudar os mais vulneráveis. Também no comunicado, os irmãos afirmaram que “todos os dias, nós desejamos que ela ainda estivesse conosco e nossa esperança é que essa estátua seja vista para sempre como um símbolo de sua vida e de seu legado”.

Esse é a primeira vez que William e Harry participam de um evento público desde a morte do príncipe Philip, em abril deste ano. As relações entre os dois estão estremecidas desde o casamento de Harry com Meghan Markle. Segundo relatos publicados pelo escritor Robert Lacey, William teria expulsado Harry do Palácio de Kensington, onde os dois casais moravam, por causa da postura de Markle com os funcionários. À época, a família real informou que a mudança do irmão mais novo foi deviso à gravidez de sua esposa.

Markle e os filhos do caçula de Charles e Diana não estavam presentes, assim como Kate, a duquesa de Cambridge e seus filhos com William também não foram ao evento em razão das restrições sanitárias.