Washington se prepara para o aniversário do ataque de 6 de janeiro

Faltando um dia para o aniversário do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos, Donald Trump cancelou a coletiva de imprensa nesta quarta-feira (5), planejada para acontecer em sua mansão em Mar-A-Lago, na Flórida.

Além disso, o procurador-geral Merrick Garland fará comentários esta tarde sobre a investigação do ataque pelo departamento de justiça

Segundo a jornalista Jennifer Rubin, do Washington Post, Garland não quer dar detalhes sobre o motivo e quem está sendo investigado, mas então ele deve descrever o crime.

“Na véspera do aniversário do motim do Capitólio, ele deve explicar em termos claros que o ataque à democracia foi violento e não violento, começando bem antes de 6 de janeiro”, escreveu Jennifer.

Antes dos comentários de Garland, o líder da maioria no senado, Chuck Schumer , falará sobre o ataque na reunião de supervisão do comitê de regras do senado.

Continua após a publicidade

No início desta semana, Schumer mencionou a data do ataque e comparou com outro evento contra a democracia americana, os direitos dos votos.

Ele traçou um plano para realizar uma votação até 17 de janeiro, dia de Martin Luther King Jr, para mudar as regras para a obstrução, uma tática parlamentar que os republicanos têm usado repetidamente para bloquear a legislação de direitos dos eleitores.

O comitê selecionado da Câmara que investigava o ataque solicitou a cooperação do conselheiro de Trump e apresentador da Fox News, Sean Hannity.

O político relata que esta notícia foi um alívio para os republicanos no Congresso, que tinham a conscientização de que poderiam ser solicitados para dar uma resposta a qualquer fala do ex-presidente Donald Trump.

Além disso, o congressista Andy Kim – democrata de Nova Jersey – relembrou em seu Twitter o que os republicanos – como Kevin McCarthy e Mitch McConnell – disseram imediatamente após a violência em uma tentativa de “não deixá-los esquecer ”.

Kevin McCarthy on Jan 13: “last week’s violent attack on the Capitol was undemocratic, un-American and criminal…those who are responsible for Wednesday’s chaos will be brought to justice…The President bears responsibility for Wednesday’s attack on Congress by mob rioters.” — Andy Kim (@AndyKimNJ) January 5, 2022