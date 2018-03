Vulcão tem sua maior erupção no Japão desde 2011

Um vulcão no sul do Japão famoso por ter aparecido no filme “Com 007 Só Se Vive Duas Vezes”, de 1967, entrou em erupção nesta terça-feira — a explosão foi a maior registrada no local nos últimos anos e gerou uma coluna de fumaça e cinzas que atingiu milhares de metros na atmosfera e fez com que dezenas de voos a um aeroporto próximo tivessem que ser cancelados segundo oficiais locais.

O vulcão, chamado oficialmente de Shinmoedake mas popularmente apelidado de James Bond, fica na mais austral ilha principal do arquipélago japonês, Kyushu. De acordo com a Agência de Meteorologia do Japão (AMJ), o vulcão entrou em erupção diversas vezes e lava está se concentrando e subindo no interior da cratera.

Vídeos da rede de televisão pública japonesa NHK mostram fumaça vulcânica sendo cuspida ruma ao céu e lava chegando ao cume da cratera — a AMJ confirmou que a coluna de cinzas alcançou 2.300 metros de altitude, fazendo desta a maior erupção do Shinmoedake desde 2011.

Em Kirishima, uma cidade aos pés do vulcão, pessoas nas ruas usavam máscaras cirúrgicas ou cobriam os narizes com toalhas de mão para não aspirarem os detritos no ar — muitos usavam guarda-chuvas para se protegerem das cinzas que caem sobre a cidade.

Não há notícias de feridos ou de danos causados pela erupção até o momento, mas a AMJ espera que a atividade vulcânica na região se intensifique nos próximos dias, destacando a possibilidade de detritos em forma de pedras ou de fluxos piroclásticos –detritos vulcânicos associados a gases hiperaquecidos, que descem em altas velocidades pela encosta de um vulcão incinerando ou vaporizando tudo em seu caminho– ocorrerem próximo a Kirishima.

O Japão possui 110 vulcões ativos e se localiza no “Anel de Fogo” do Pacífico, estando propenso a sofrer terremotos, maremotos e erupções vulcânicas. Em 2014, cerca de 60 pessoas morreram na erupção do Monte Ontake. Em janeiro, uma erupção inesperada de outro vulcão no centro do país deixou um soldado morto e onze feridos durante exercícios de esqui.

Atualmente, o acesso ao Shinmoedake, com seus 1.421 metros de altura, está fechado. Cerca de 80 voos com partida ou origem no aeroporto de Kagoshima foram cancelados.

(Com Associated Press)