Vulcão no sul do Caribe entra em atividade e população é deslocada

Um vulcão no sul do Caribe que estava adormecido há décadas entrou em erupção nesta sexta-feira, lançando nuvens de cinzas e fumaça para o céu. Conhecido como La Soufrière, no extremo norte da ilha principal de São Vicente e Granadinas, começou a mostrar sinais de atividade no final de dezembro e entrou em “estado explosivo” pela manhã, de acordo com publicação da Organização Nacional de Gestão de Emergência no Twitter.

La Soufriere has moved into an explosive state. Plumes up to eight kilometers. Ash fall expected within five minutes#svgeruption2021# — NEMO SVG (@NEMOSVG) April 9, 2021



Na quinta-feira, as autoridades aumentaram o nível de alerta, após vários pequenos tremores detectados no vulcão, com nuvens de vapor saindo de seu pico. O primeiro-ministro Ralph Gonsalves ordenou a evacuação total da área. “Todos os arranjos já começaram e o processo também”, disse Gonsalves em entrevista.

Vários navios de cruzeiro foram enviados ao local para abrigar milhares de pessoas obrigadas a deixar suas casas. Cerca de 16 mil habitantes vivem nas zonas sob risco de serem atingidas.

A última erupção do La Soufrière, em 1979, não causou fatalidades graças à evacuação de residentes para as praias locais. Na ocasião, as cinzas chegaram até Barbados, 160 quilômetros a leste. Uma erupção anterior, em 1902, matou quase 1.700 pessoas.

Em janeiro, autoridades do governo começaram a realizar ações de divulgação nas áreas mais próximas do vulcão, informando os residentes sobre os protocolos de evacuação em caso de erupção. O primeiro-ministro reconheceu, na época, os desafios de conduzir operações de emergência durante a pandemia, mas disse que protocolos de saúde rígidos – como o uso obrigatório de máscaras e distanciamento social sempre que possível – estariam em vigor durante as evacuações e nos abrigos.

São Vicente e Granadinas tem uma população de 110.000 habitantes, espalhados por três dezenas de ilhas. A maioria das pessoas mora nos arredores da capital, Kingstown, na costa sudoeste da ilha de São Vicente. Embora conhecido como um paraíso para os velejadores, o país também apresenta altos índices de pobreza e desemprego.