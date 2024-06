Vulcão entra em erupção na Indonésia e obriga que 7 vilas sejam evacuadas

Localizado na Indonésia, país localizado em uma região conhecida como “anel de fogo”, o vulcão Monte Ibu entrou em erupção e obrigou que cerca de 1800 habitantes de sete vilas deixassem suas casas neste sábado, 1º. A erupção criou uma nuvem de fumaça com seis quilômetros de altura. Segundo a agência de vulcanologia do país, a orientação foi de que as pessoas permaneçam a uma distância de pelo menos sete quilômetros da cratera situada na ilha de Halmahera.

A previsão da entidade é de que a erupção provoque outros fenômenos na região. Há expectativa de chuvas fortes, enchentes e correntes de lava que podem atingir as áreas próximas ao vulcão. Os registros mostram que o Monte Ibu estava no nível mais alto de alerta nas medições da agência desde o dia 16 de maio. A imprensa local informou que o vulcão já teve mais de 100 erupções desde o começo deste ano.

A Indonésia contém 127 vulcões ativos. No dia 11 de maio, o país foi atingido pela erupção de outro vulcão. O fenômeno causou chuvas torrenciais e enchentes que mataram 67 pessoas na época. As equipes de resgate encontraram muitos corpos nos rios, visto que eram arrastados por material vulcânico, lama e água da chuva. Os temporais afetaram seis distritos do oeste da ilha da Sumatra. Mais de 3300 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas.

Em 2022, quase 24 mil pessoas tiveram que ser evacuadas em razão de inundações provocadas na esteira das erupções dos vulcões que dominam o país. Ativistas ambientais atribuem o agravamento dessas catástrofes ao aumento do desmatamento na Indonésia. No mês passado, autoridades da Indonésia emitiram alerta para a possibilidade de uma tsunami causada pela sequência de erupções do vulcão Monte Ruang. O receio das autoridades era impedir episódios como os de 2018, quando a erupção do Anak Krakatau desencadeou uma tsunami que resultou na morte de 400 pessoas.