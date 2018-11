Vulcão de Fogo força 4.000 pessoas a deixarem seus lares na Guatemala

Quase 4.000 pessoas abandonaram suas casas nesta segunda-feira (19) depois de nova erupção do Vulcão de Fogo, a 35 quilômetros da capital da Guatemala. As autoridades locais declararam alerta vermelho na região. Em junho passado, a erupção deste mesmo vulcão provocou 194 mortes.

O alerta foi declarado especialmente no município de Escuintla depois do início, no domingo, da quinta fase eruptiva do vulcão neste ano. Lavas e colunas de cinzas foram lançadas da montanha de 3.763 metros de altura, informou a Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres (Conred).

Segundo a Conred, 3.925 pessoas foram retiradas de suas casas. Pelo menos 2.000 delas foram levadas a três abrigos. A erupção afeta o cotidiano de 76.145 pessoas da região de Escuintla.

A Conred informou que 300 famílias residentes no vilarejo de Chuchú, em Escuintla, não quiseram deixar seus lares, apesar da convocação das autoridades.

O vulcão gera fluxos piroclásticos – nuvens velozes formadas por gases quentes e pedras – e uma coluna de cinzas que alcança 5.200 metros de altura. O material incandescente expelido chega a 1.000 metros da cratera do vulcão, explicou o Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh) da Guatemala.

Mais torrentes perigosas de cinzas quentes e lava podem ser expelidas, disse Juan Pablo Oliva, chefe do Insivumeh.

A quarta fase eruptiva do Vulcão de Fogo fora registrada entre 6 e 9 de novembro, sem vítimas nem danos materiais. No último 3 de junho, o vulcão teve uma potente erupção que devastou a comunidade San Miguel Los Lotes, deixando 194 mortos, 234 desaparecidos e afetando mais de 1,71 milhão de pessoas.

Assim como o Vulcão de Fogo, também permanecem ativos na Guatemala o Pacaya, a 20 quilômetros ao sul da capital, e o Santiaguito, a 117 quilômetros a oeste. Ambos aumentaram suas atividades, mas sem entrar em fase eruptiva.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)