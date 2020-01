Vulcão a 85 quilômetros da Cidade do México entra em erupção

O vulcão Popocatépetl, localizado a cerca de 85 quilômetros da Cidade do México, entrou em erupção na manhã desta quinta-feira, 9. Moradores da capital mexicana publicaram nas redes sociais imagens explosão, que levantou fumaça e detritos a até 3 quilômetros de altura do topo da montanha.

As autoridades mexicanas registraram a explosão do Popocatépetl às 6h33 (9h33, em Brasília). O alerta de risco vulcânico nas proximidades permanece em nível “Amarelo 2”, de alerta à população para retirada do lugar, como já estava antes do incidente.

Esta mañana el Volcán #Popocatépetl registró una explosión. 🌋 ¿Qué habría pasado si en ese momento excursionistas se hubieran encontrado dentro del radio no permitido por seguridad? Publicidade El #CENAPRED exhorta a no acercarse al volcán.

🚦 Semáforo de alerta #AmarilloFase2. pic.twitter.com/a5TrNcPUbq — Webcams de México (@webcamsdemexico) January 9, 2020

Na Cidade do México — a quarta maior região urbana do mundo, com mais de 20 milhões de habitantes —, vídeos da explosão foram publicados nas redes sociais. Segundo o portal de notícias Infobae, as cinzas estão sendo arrastadas pelos ventos para o nordeste e, portanto, não devem afetar a população da capital mexicana, que está a noroeste do vulcão.

O Infobae apontou o Popocatépetl como um dos seis vulcões mexicanos considerados de “alto risco” pelo Centro Nacional de Prevenção de Desastres, órgão do governo federal. O México tem mais de 40 vulcões em atividade.