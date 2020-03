Voos de brasileiros repatriados do Peru saem de Lima no início da tarde

Os dois voos que sairão de Lima nesta sexta-feira, 20, com os brasileiros que serão repatriados do Peru, devem decolar no início da tarde. O fechamento das fronteiras do país, determinado pelo presidente Martín Vizcarra por conta da pandemia de coronavírus, deixou mais de 3.700 brasileiros retidos.

Os voos para o Brasil serão operados pela Latam e pela Gol e têm como destino São Paulo. O avião da primeira companhia deve decolar às 13h15 do horário local, enquanto o da Gol estava previsto para sair às 14h45. O horário previsto de chegada no Aeroporto Internacional de Guarulhos é entre 19h e 22h do horário de Brasília.

Ao todo, os dois aviões levarão cerca de 500 pessoas, segundo o embaixador Rodrigo Baena Soares. A operação de repatriação dos brasileiros é realizada de maneira conjunta entre o Ministério de Relações Exteriores e do Turismo, a ANAC, o governo peruano e as companhias aéreas envolvidas.

Neste vídeo, o embaixador do Brasil no Peru, Rodrigo Baena Soares, dá detalhes da operação para retirada dos brasileiros que se encontravam retidos naquele país. O senador Alvaro Dias atuou desde o início junto ao Itamaraty para solução deste problema.

O governo do Peru conta com o Exército para bloquear as principais vias do país e com a polícia para restringir o movimento dentro das cidades para cumprir a regra de isolamento social, que estarão em vigor pelos próximos 15 dias pelo menos.

Foi autorizada na terça-feira 17 a retirada de estrangeiros ilhados, mas eles só poderão sair do país por meio da repatriação. Até esta quarta-feira 18, brasileiros no Peru queixavam-se de não estar recebendo apoio suficiente da embaixada e dos consulados.

A embaixada brasileira em Lima divulgou em suas redes sociais as listas de passageiros dos dois voos.

Brasileiros em Cusco

Os brasileiros que serão repatriados nesta sexta saem da capital Lima em direção a São Paulo. Outros turistas que estão no país, contudo, ainda estão com o futuro incerto e não sabem como ou quando retornarão ao Brasil.

É o caso dos brasileiros que se encontram em Cusco, nos Andes peruanos. Os turistas queixam-se de não estar recebendo apoio suficiente da embaixada e dos consulados.

Nesta sexta, o senador Alvaro Dias (Podemos), afirmou em transmissão em seu Facebook que os brasileiros que se encontram na cidade retornarão ao Brasil pela via terrestre, de ônibus. Ainda não está claro se irão de ônibus para Lima e depois de avião para São Paulo, ou se seguirão direto para território brasileiro, passando pelo Acre. A informação não foi confirmada oficialmente pela Embaixada em Lima.