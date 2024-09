Voo com Edmundo González faz escala em Açores antes de chegar à Espanha

Após deixar a Venezuela no sábado 7, o avião da Força Aérea Espanhola quefez escala no arquipélago de Açores, em Portugal. Seu desembarque na Espanha é previsto para as próximas horas, como informa a agência Reuters. O ex-diplomata, de 75 anos, que disputou as eleições em julho contra, era alvo de um mandato de prisão pedido pelo Ministério Público e acatado pela Justiça venezuelana, ambos alinhados com o regime de Maduro. Diante das pressões, ele acabou pedindo asilo político na Espanha.