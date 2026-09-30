Voo com destino a Israel é desviado após briga entre pilotos; ministro fala em ‘terrorismo’

“A noção ingênua de que nossos inimigos prezam pela vida e de que devemos ter pena deles recebeu mais uma prova esta manhã, na figura de um terrorista que planejava derrubar um avião e assassinar os 180 israelenses a bordo”, disse Ben-Gvir em um comunicado.

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O voo FZ1073 havia partido de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com destino a Tel Aviv, em Israel, quando mudou de rota enquanto sobrevoava a Jordânia e seguiu para a cidade de Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita. Segundo o site de monitoramento Flightradar24, a aeronave transmitiu inicialmente um sinal geral de emergência e, minutos depois, outro alerta que indicava uma possível interferência ilícita na aeronave.

Dados de rastreamento indicam que o avião chegou a perder quase 14.000 pés (mais de 4.000 metros) de altitude em menos de 30 segundos antes de se estabilizar.

Briga entre pilotos

O Boeing 737, com 174 passageiros a bordo, foi desviado após emitir três sinais de emergência devido a uma briga entre os pilotos, informou a Reuters. Segundo duas autoridades israelenses ouvidas pela agência de notícias, o copiloto teria tentado esfaquear o comandante da aeronave durante o trajeto. Ambos foram hospitalizados após o pouso, enquanto os passageiros receberam atendimento no terminal do aeroporto, de acordo com as autoridades sauditas.