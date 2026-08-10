‘Vocês não estão sozinhos’, diz novo presidente da Colômbia após terremoto

Apenas três dias depois de assumir a Presidência da Colômbia, Abelardo de la Espriella lidera nesta segunda-feira, 10, a resposta do governo ao terremoto que atingiu o oeste do país e deixou ao menos 70 mortos. O tremor provocou desabamentos, deixou soterrados e causou danos em diferentes regiões, enquanto equipes de emergência trabalham nas buscas por possíveis sobreviventes.

“Vocês não estão sozinhos. O governo está presente e tomando providências”, afirmou Espriella ao anunciar a criação de um Posto de Comando Unificado para coordenar as operações de emergência. O presidente também disse que viajaria a Pereira, uma das áreas mais afetadas, para acompanhar os trabalhos e prestar solidariedade às vítimas.

O epicentro foi registrado nas proximidades de San José del Palmar, no departamento de Chocó, a cerca de 100 quilômetros de profundidade. A magnitude, porém, varia de acordo com a fonte. Autoridades colombianas classificaram o terremoto como de magnitude 6,6, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estimou o tremor em 7,4.

O abalo foi sentido com força em cidades como Bogotá, Cali e Medellín e também atravessou as fronteiras colombianas, com relatos de tremores no Equador e no Panamá. Na capital, edifícios foram evacuados como medida de precaução, enquanto sirenes de alerta eram acionadas.

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Desabamentos e vítimas

Cali está entre as cidades mais atingidas. De acordo com o prefeito Alejandro Eder, ao menos 20 prédios desabaram e há relatos de pessoas presas sob os escombros. Ainda não há estimativa oficial sobre o número de desaparecidos.

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Em Pereira e municípios próximos, 40 mortes foram confirmadas pelo governador do departamento de Risaralda, Juan Diego Patiño. Somado aos registros de outras regiões, o balanço nacional chegou a mais de 70 vítimas fatais e pode aumentar à medida que as equipes avançam nas buscas.

No departamento de Chocó, onde fica o epicentro, também foram registrados danos significativos. A governadora Nubia Carolina Córdoba relatou a destruição de edifícios e a ocorrência de feridos, especialmente em Quibdó, capital regional. Equipes foram mobilizadas para avaliar a extensão dos estragos e acompanhar a possibilidade de novos tremores.

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Em Manizales, no departamento de Caldas, parte da estrutura da Catedral Basílica Metropolitana sofreu danos graves. Em Medellín, o serviço de metrô foi temporariamente interrompido para que técnicos avaliassem as condições de segurança da infraestrutura.

Segundo relatos iniciais, o terremoto durou mais de um minuto e provocou danos em edifícios nos departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda e Antioquia. Vídeos publicados nas redes sociais mostram prédios balançando, estruturas danificadas e moradores deixando imóveis durante o tremor.

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As equipes de emergência permanecem mobilizadas para localizar possíveis sobreviventes e dimensionar os danos provocados pelo terremoto. As autoridades também monitoram a ocorrência de réplicas, principalmente nas regiões próximas ao epicentro.