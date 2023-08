Vladimir Putin quebra o silêncio sobre queda do avião de Prigozhin

O presidente russo, Vladimir Putin, nesta quinta-feira, 24, falou pela primeira vez sobre a queda de avião que supostamente matou um de seus inimigos, Yevgeny Prigozhin, chefe do Grupo Wagner, na véspera.

Em um discurso televisionado, o líder da Rússia mandou condolências à família de Prigozhin. Além disso, caracterizou o fundador do Grupo Wagner, exército privado de mercenários, como um empresário talentoso.

Putin também garantiu que autoridades russas investigariam o que levou ao acidente – mas alertou que isso levaria tempo.

Vídeo mostra suposto momento da queda do avião de Prighozin na Rússia

No momento da notícia, na quarta-feira 23, o presidente russo estava aproveitando, contente, um concerto. Em imagens veiculadas pela televisão estatal russa, Putin fez um discurso no palco de uma apresentação em homenagem ao 80º aniversário da Batalha de Kursk, na II Guerra.

“A devoção à pátria e a lealdade ao juramento militar é o que une todos os participantes da operação militar especial”, disse Putin sorridente num discurso, referindo-se à guerra da Rússia na Ucrânia.

In the meantime, Putin is in Kursk for the 80th anniversary of the battle, receiving applause and awarding a tank crew. Surreal. pic.twitter.com/HblL6VeEBq — Dmitri (@wartranslated) August 23, 2023

Quem é Yevgeny Prigozhin, 'chef de Putin' e líder do Grupo Wagner

Tanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quanto o líder dos Estados Unidos, Joe Biden, sugeriram que Putin estaria por trás da morte de seu desafeto, bem como alguns especialistas. No entanto, isso não foi confirmado, e a causa do acidente de avião que matou 10 pessoas no total ainda é desconhecida.

O acidente ocorreu exatamente dois meses depois que Prigozhin, 62 anos, iniciou uma revolta em protesto contra a administração russa da guerra na Ucrânia. Ele liderou seus mercenários em um ataque noturno, capturando o quartel-general do Distrito Militar do Sul da Rússia, em Rostov-on-Don, sem que um tiro fosse disparado.

Outro destacamento de combatente do Grupo Wagner avançou para o norte, chegando a 200 quilômetros de Moscou no fim da tarde – antes de Prigozhin ordenar abruptamente que seus homens regressassem à base, após um acordo às pressas com o Kremlin.

