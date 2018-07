Viúva de mergulhador morto em resgate na Tailândia faz homenagem

A mulher do mergulhador Samarn Poonan, morto enquanto tentava resgatar os meninos presos em caverna na Tailândia, postou diversas fotos no Instagram para homenagear seu marido. A primeira imagem, em preto e branco, mostra Valeepoan Kunan sorrindo ao lado de Poonan e uma frase escrita.

“Você sempre estará comigo… Não existe ninguém como você… Sem você, não quero continuar respirando… porque prometemos que usaríamos a mesma respiração.”

Em outra fotografia, na qual aparecem as mãos do casal entrelaçadas com suas alianças de casamento, Valeepoan escreve: “Eu quero voltar e parar o tempo … para sempre”.

Poonan morreu no dia 6 de julho, quando ajudava as equipes de resgate a retirar os doze meninos presos e o técnico do time de futebol Javalis Selvagens de uma caverna, na qual haviam se refugiado da chuva e inundação. Ex-militar da Marinha da Tailândia e mergulhador profissional, ele morreu devido à falta de oxigênio em seu tanque quando levava suprimentos para os garotos.

Sua morte aumentou a preocupação em torno do resgate planejado, que envolveria o mergulho em vários trechos inundados da caverna. A operação, desencadeada ao longo de três dias, foi bem-sucedida.